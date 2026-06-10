Потврђено за АТВ: Дјечак повријеђен у пуцњави у Пријаковцима

Аутор:Огњен Матавуљ
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Дјечак из Бањалуке повријеђен је у пуцњави која се догодила у Пријаковцима код Бањалуке, потврђено је за АТВ.
Према незваничним информацијама до повријеђивања је дошло у шуми када су двојица дјечака пронашла пушку, такозвани кратеж, који је током игре опалио.
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Фрагменти сачме погодили су једног од дјечака у предјелу плећке. Задобио је лакше повреде које нису опасне по живот.
Превезен је у УКЦ Републике Српске, гдје му се указује помоћ.
На лицу мјеста налазе се полицијски службеници ПУ Бањалука.
У току је увиђај, након којег ће бити познато више информација.
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