Јапанци триковима штеде гориво

Аутор:АТВ редакција
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Возачи у Јапану од самог почетка учени су неким триковима за уштеду горива - рационалност је идеја водиља, а у наставку доносимо списак навика које и ви можете да усвојите.
Једна од најчешћих грешака је нагло убрзавање. Због тога смјеша ваздуха и горива не сагоријева ефикасно, што доводи до веће потрошње и стварања остатака, попут чађи која може оштетити катализатор. Ефикасна вожња подразумијева постепено убрзавање.
Најбоље је замислити да у аутомобилу превозите врућу течност, а сваки нагли покрет би је просуо. Исти принцип можете примијенити на папучицу гаса како бисте смањили потрошњу и побољшали механику аутомобила, преноси Јутарњи лист.
Градски саобраћај је један од највећих непријатеља ефикасне потрошње. Многи возачи убрзавају до посљедњег тренутка пред црвеним свјетлом на семафору и онда нагло коче. Исправан начин је предвиђање, што значи да на вријеме склоните ногу са гаса и пустите аутомобил да се сам котрља. Ова техника, ако се примјењује стално, доноси значајну уштеду на свакодневним рутама.
Стање возила утиче на потрошњу више него што мислите. Гуме су једина тачка контакта са асфалтом, а благо виши притисак од препорученог смањује отпор котрљања. Резултат је да мотор треба мање напора за покретање аутомобила, што значи и мању потрошњу. Ипак, притисак у гумама увек треба провјеравати када су хладне како би мјерење било тачно.
Осим тога, други елементи попут филтера ваздуха директно утичу на потрошњу. Зачепљен филтер ограничава улаз ваздуха, па мотор мора да надокнади тај недостатак већом количином горива.
Остављање аутомобила да ради у мјесту је лоша навика. Мотор може потрошити и до једну литру горива на сат у празном ходу, без икакве користи. У ситуацијама потпуних застоја и дугих чекања, искључивање мотора је ефикасније рјешење.
Превелико оптерећење аутомобила такође смањује ефикасност. Сваких 50 килограма додатне тежине може повећати потрошњу за око два одсто. Уклањање непотребног терета из пртљажника је један од најједноставнијих начина за побољшање перформанси. Алати, заборављени предмети или било какав додатни терет приморавају мотор да ради више при сваком убрзању.
Изнад одређене брзине мора се узети у обзир отпор ваздуха. Вожња са отвореним прозорима или ношење предмета попут кровних носача ствара турбуленције које повећавају потрошњу. На отвореном путу је ефикасније возити са затвореним прозорима и умерено користити клима-уређај. Такође, постављање климе на разумну температуру спречава претјерано коришћење компресора.
Искоришћавање инерције аутомобила је још једна кључна тачка. Прије успона, повећање брзине на равном дијелу пута омогућава лакше савладавање узбрдице уз мањи напор мотора. Када досегнете врх, идеално је отпустити гас и пустити да се аутомобил спушта користећи сопствену тежину.
Чак и сам тренутак точења горива може имати мали утицај. Сипање горива рано ујутру, када је оно хладније и гушће, омогућава добијање веће стварне количине енергије по литру. Такође је препоручљиво избјегавати точење одмах након што је цистерна напунила резервоаре на пумпи, јер се тада са дна могу подићи нечистоће.
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