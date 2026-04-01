Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

Додао је да ће приједлог укључивати снижавање пореза на електричну енергију и смањење тарифа за преносне мреже.

"Не би требало да имамо илузије да ће посљедице ове кризе на енергетска тржишта бити краткотрајне, јер неће“, изјавио је Јергенсен на конференцији за новинаре послије виртуелног састанка министара енергетике земаља чланица Европска унија.

Јергенсен је навео податке према којима је цијена гаса у ЕУ од почетка сукоба на Блиском истоку порасла око 70 одсто, а нафте 60 одсто, док је за увоз фосилних горива потрошено додатних 14 милијарди евра за само мјесец дана.

Повјереник је позвао чланице Уније да на енергетску кризу одговоре координисано, уз мјере које морају бити циљане и привремене. Такође је истакао да ЕУ не смије заборавити дугорочни циљ - пуну независност од увоза фосилних горива, преноси "Индекс".

"Ова криза још једном показује да се Европа суочава са структурном рањивошћу на спољне енергетске шокове, што је повезано са зависношћу од увоза фосилних горива“, рекао је Јергенсен.

"Енергетска независност је стратешки императив – и економски и безбедносни, не само климатски", додао је.

У говору који подсјећа на ране дане пандемије КОВИД-19, Јергенсен је упозорио да се Европа налази у "веома озбиљној ситуацији“ без јасног краја.

"Чак и да сутра завлада мир, повратак у нормалу неће се десити ускоро“, рекао је.

Препоруке за уштеду горива

"Што више нафте уштедите - посебно дизела и авионског горива - свима ће бити боље“, поручио је Јергенсен, потврђујући наводе да Брисел жели да грађани Европе мање путују.

Позвао је државе чланице да прате смјернице Међународна агенција за енергију, које укључују:

рад од куће гдје год је могуће,

смањење ограничења брзине на ауто-путевима за 10 км/х,

веће коришћење јавног превоза,

систем пар-непар,

дјељење превоза и

штедљивију вожњу.

Дугорочно, позвао је ЕУ да удвостручи улагања у обновљиве изворе енергије.

"Ово мора бити тренутак када ћемо коначно преокренути ствари и постати истински енергетски независни", нагласио је.

Цијене скочиле и до 70 одсто

Јергенсенови коментари долазе у тренутку растућег страха да се свет суочава са великом енергетском кризом, потенцијално већом од Нафтна криза 1970-их, са економским последицама упоредивим са пандемијом.

Од почетка напада Сједињене Америчке Државе и Израел на Иран пре више од мјесец дана, цијене нафте и гаса порасле су и до 70 одсто, јер је око петине глобалног снабдијевања блокирано у Персијском заливу.

Министри без конкретних приједлога

Данашњи састанак министара завршен је без конкретних одлука, али је Јергенсен најавио да ће Европска комисија ускоро представити свеобухватан пакет мјера.

Према изворима упознатим са разговорима, дискутовало се о:

државним субвенцијама,

повећању удјела обновљивих и нуклеарних извора,

као и подстицајима за биогорива.

Нордијске земље посебно су истакле потребу заштите енергетске инфраструктуре.

Очекивања од састанка била су ниска, навели су дипломатски извори, уз напомену да је основни циљ био усклађивање заједничког одговора на кризу.