Захарова: Показало се да се Запад се мијеша у мађарске изборе

01.04.2026 08:52

Читав свијет је добио доказе о мијешању Запада у мађарске изборе, изјавила je Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације на "Спутњик" радију.

Она се осврнула на извјештаје пољских медија, који су јуче објавили аудио-снимак на којем мађарски министар спољних послова Петер Сијарто наводно разговара о санкцијама ЕУ са својим руским колегом, Сергејем Лавровом.

Према њеним ријечима, ови извештаји показују да се не мијеша Русија у изборне процесе на Западу, већ саме западне земље: "савезници и партнери" једни другима сметају да одрже фер изборе.

"Већ 10 година слушамо оптужбе за мијешање у изборе. Можете ли да пружите доказе? Није било доказа. Свих ових година, све што смо чули јесте протеривање дипломата. То су биле санкције, одбијање уласка, стављање на стоп-листе. То су била хапшења руских сународника", истиче Захарова.







На питање новинара зашто је баш пољски медиј био извор ових навода, одговорила је да им је једноставно тако било најзгодније, будући да ово није први пут да се пољски медији користе за сличне ствари.

"Пољска је, нажалост, одавно постала дио тих геополитичких игара, и у овом случају је поново ангажована", навела је она.

Осим тога, није ријеткост да прибегавају балтичким државама које им пружају овакве "могућности", наставила је Захарова, али им је овог пута био потребан мало већи публицитет од оног који може да пружи на пример Летонија, па су ипак одабрали Пољску.

"Једноставно се ради о потреби за некаквим фактором у контексту избора у сувереној држави. Ово је прича која је била потребна", оцијенила је она.

Марија Захарова

Мађарска

izbori

Прочитајте више

Nesanica telefon krevet

Савјети

Ако патите од несанице, избјегавајте једну ствар: Само погоршавате проблем

4 д

0
Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Још једна земља улази у рат на Блиском истоку?

4 д

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Песах да буде снажан подстицај за још веће поштовање и толеранцију

4 д

1
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић открила детаље Ралетовог здравственог стања: Све је горе и горе

4 д

0

Више из рубрике

Уједињени Арапски Емирати, напад Ирана

Свијет

Још једна земља улази у рат на Блиском истоку?

4 д

0
ПВО оборила 18 дронова над руским регионима

Свијет

ПВО оборила 18 дронова над руским регионима

4 д

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанијаху: Израел погодио Иран и његову терористичку осовину са "10 пошасти"

4 д

0
Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти

Свијет

Трамп: САД ће из Ирана отићи за двије до три недјеље, цијене нафте ће тада пасти

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

20

Земљотрес јачине 4,6 степени погодио Грчку

07

12

Молимо се преподобном Захарију: Данас испоштујте овај обичај, тиче се свих нас

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

