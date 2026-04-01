Читав свијет је добио доказе о мијешању Запада у мађарске изборе, изјавила je Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације на "Спутњик" радију.
Она се осврнула на извјештаје пољских медија, који су јуче објавили аудио-снимак на којем мађарски министар спољних послова Петер Сијарто наводно разговара о санкцијама ЕУ са својим руским колегом, Сергејем Лавровом.
Према њеним ријечима, ови извештаји показују да се не мијеша Русија у изборне процесе на Западу, већ саме западне земље: "савезници и партнери" једни другима сметају да одрже фер изборе.
"Већ 10 година слушамо оптужбе за мијешање у изборе. Можете ли да пружите доказе? Није било доказа. Свих ових година, све што смо чули јесте протеривање дипломата. То су биле санкције, одбијање уласка, стављање на стоп-листе. То су била хапшења руских сународника", истиче Захарова.
Ако патите од несанице, избјегавајте једну ствар: Само погоршавате проблем
На питање новинара зашто је баш пољски медиј био извор ових навода, одговорила је да им је једноставно тако било најзгодније, будући да ово није први пут да се пољски медији користе за сличне ствари.
"Пољска је, нажалост, одавно постала дио тих геополитичких игара, и у овом случају је поново ангажована", навела је она.
Осим тога, није ријеткост да прибегавају балтичким државама које им пружају овакве "могућности", наставила је Захарова, али им је овог пута био потребан мало већи публицитет од оног који може да пружи на пример Летонија, па су ипак одабрали Пољску.
"Једноставно се ради о потреби за некаквим фактором у контексту избора у сувереној држави. Ово је прича која је била потребна", оцијенила је она.
