Ако патите од несанице, избјегавајте једну ствар: Само погоршавате проблем

АТВ
01.04.2026 08:50

Фото: cottonbro studio/Pexels

Једна од најчешћих грешака дешава се одмах након буђења – гледање на сат и паника због сна.

Иако узроци несанице могу да буду различити, проблем се лако претвара у зачарани круг, који нас исцрпљује током дана.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Песах да буде снажан подстицај за још веће поштовање и толеранцију

“Када се пробудимо, већина људи провјери колико је сати, што подстиче наш ум да почне да се пита јесмо ли довољно спавали и паничи због сутрашњег дана”, објаснила је Катрин Пинкам.

Додаје да тијело тада реагује као да је у опасности и активира реакцију "бори се или бјежи", што нас само разбуђује и отежава поновно успављивање.

Катрин Пинкам наглашава да тијело памти обрасце, али не разликује добре од лоших.

“Поставили сте образац који не функционише. Мијењамо понашање које одржава тај образац. Не фокусирамо се на оно што је првобитно покренуло проблем несанице, јер то није оно што га одржава”, рекла је, додајући да је кључно како се понашамо и размишљамо о спавању.

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић открила детаље Ралетовог здравственог стања: Све је горе и горе

Другим ријечима, проблем често не одржава узрок, већ то чине наше реакције на њега.

Према НХС-у, несаница је трајан проблем са спавањем који се често може ублажити промјеном навика.

Као могући узроци наводе се стрес, анксиозност, хроничан бол, али и лоше навике попут уноса кофеина или алкохола увече, као и нередован распоред спавања.

кафа, Бразил

Занимљивости

Није за пиће: Знате ли зашто се вода почела служити уз кафу

У неким случајевима користи се когнитивно-бихевиорална терапија, која помаже да се промијене обрасци размишљања и понашања који ометају сан.

(НовостиМагазин)

Прочитајте више

Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

Регион

Сања у 4 ујутру мужа напала ножем: Зврндао му је мобилни…

4 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Јеврејима празник Песах

4 д

6
ПВО оборила 18 дронова над руским регионима

Свијет

ПВО оборила 18 дронова над руским регионима

4 д

0
Микрофон студио пјевање

Сцена

Пјевачи зарађују и након смрти: Ево ко узима новац од њихових пјесама

4 д

0

Више из рубрике

Машина за прање веша

Савјети

Помоћу овог трика провјерите квалитет детерџента за веш

5 д

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

Потпуно природно: Фарбање јаја чајем је нови хит

5 д

0
Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

Савјети

Ова грешка купаца која их може стајати пара и нерви

5 д

0
Орезивање воћке

Савјети

Три биљке које треба орезати прије него што температуре порасту

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

