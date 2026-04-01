Ако патите од несанице, избјегавајте једну ствар: Само погоршавате проблем

Једна од најчешћих грешака дешава се одмах након буђења – гледање на сат и паника због сна.
Иако узроци несанице могу да буду различити, проблем се лако претвара у зачарани круг, који нас исцрпљује током дана.
“Када се пробудимо, већина људи провјери колико је сати, што подстиче наш ум да почне да се пита јесмо ли довољно спавали и паничи због сутрашњег дана”, објаснила је Катрин Пинкам.
Додаје да тијело тада реагује као да је у опасности и активира реакцију "бори се или бјежи", што нас само разбуђује и отежава поновно успављивање.
Катрин Пинкам наглашава да тијело памти обрасце, али не разликује добре од лоших.
“Поставили сте образац који не функционише. Мијењамо понашање које одржава тај образац. Не фокусирамо се на оно што је првобитно покренуло проблем несанице, јер то није оно што га одржава”, рекла је, додајући да је кључно како се понашамо и размишљамо о спавању.
Другим ријечима, проблем често не одржава узрок, већ то чине наше реакције на њега.
Према НХС-у, несаница је трајан проблем са спавањем који се често може ублажити промјеном навика.
Као могући узроци наводе се стрес, анксиозност, хроничан бол, али и лоше навике попут уноса кофеина или алкохола увече, као и нередован распоред спавања.
У неким случајевима користи се когнитивно-бихевиорална терапија, која помаже да се промијене обрасци размишљања и понашања који ометају сан.
