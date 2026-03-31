Потпуно природно: Фарбање јаја чајем је нови хит

Фарбање јаја за Васкрс више није само луковина и класична црвена. Посљедњих година, све више се враћамо природним методама и ту се чај издвојио као једно од најзанимљивијих рјешења.
Не само да је потпуно природан, већ даје суптилне, елегантне нијансе које изгледају као да сте их купили у некој скандинавској радњи, а не направили код куће.
За разлику од интензивних боја на које смо навикли, фарбање чајем даје пригушене, софистициране тонове. То су она јаја која не “вриште” бојом, али изгледају скупље и промишљеније. У зависности од врсте чаја и комбинација које користите, можете добити читаву палету нијанси.
Црни чај у комбинацији са соком од цвекле даје њежну розе нијансу, док спој црног чаја и сока од грожђа иде ка дубљој, љубичастој. Ако желите јарко жуту, јапански зелени чај, попут сенче, даје чист и свијетао тон, док камилица иде у блажу, пастелну варијанту.
За оне који воле хладније тонове, комбинација чаја од шипка и хибискуса даје сивкасте нијансе, а црни чај уз додатак изгњечених боровница може повући на плаво. Роибос уз мало куркуме даје топлу наранџасту, док класичан црни чај остаје најпоузданији за браон тонове.
Припрема је једноставна, али захтијева мало више времена. У прокључалу воду додаје се чај и оставља да одстоји десетак минута како би се извукао максималан пигмент. Након тога се проциједи, дода се кашика сирћета и све се лагано промијеша.
Кувана јаја се пажљиво спуштају у охлађен чај и остављају да одстоје, идеално преко ноћи у фрижидеру. Управо то стајање прави разлику, јер омогућава боји да се равномјерно ухвати и продуби.
Када их извадите, важно је да их не трљате. Само их лагано осушите, јер се боја код природних техника не "закључава" као код куповних фарби.
Оно што ову методу издваја јесте то што резултат никада није потпуно исти. Свако јаје добије своју нијансу, своју текстуру и мали несавршени детаљ који га чини љепшим него да је савршено, преноси Она.рс.
