Син ухапшен због убиства оца: Полиција у кући затекла језив призор

Полиција је ухапсила 34-годишњака из Гостивара због сумње да је убио свог оца, саопштило је данас Мнистарство унутрашњих послова (МУП) Сјеверне Македоније.
Како се наводи, службеници Полицијске станице Гостивар ухапсили су ноћас у 1.50 М.Д. (34) из тог града због основане сумње да је починио кривично дјело убиство, након што је у 01.30 мушка особа пријавила да сумња да је убијен члан његове породице.
"Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста и у кући пронашли преминулог К.Д. (63) из Гостивара са видљивим повредама и траговима насиља на глави, након чега је, због сумње да се ради о убиству, његов син лишен слободе. Према почетним изјавама осумњиченог, његов отац је преминуо претходног дана око 14.50 након пада у купатилу, али случај није пријавио надлежним службама", прецизира се.
Додаје се да је обавијештен Јавни тужилац и да се предузимају мјере за расвјетљавање тог случаја, након чега ће бити поднијета одговарајућа пријава.
