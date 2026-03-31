Мирјана Пајковић о хапшењу: Полиција била бахата, одузели ми ауто и телефон

31.03.2026 11:08

mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača
Фото: Instagram

Мирјана Пајковић, бивши директор Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, рекла је како је полиција демонстрирала бахатост и силу приликом њеног хапшења.

Потврдила је да је кажњена са 1.000 евра, уз четири мјесеца забране управљања возилом Б категорије, јер је ауто-путем возила брзином од 202 километра на час, преноси портал РТЦГ.

Она је јуче, 30. марта ухапшена због несавјесне вожње.

Њој је новчану казну и забрану управљања возилом изрекао судија за прекршаје.

"Полиција је демонстрирала бахатост и силу јер су ми одузели аутомобил ради провјера, а то је урадила криминалистичка полиција. Уз то ми је одузет и телефон. Не разумијем такво понашање полиције", рекла је Пајковић.

Имала замјерке на тестирање

Према њеним ријечима, посебно је чудно што је тестирање на алкохол и наркотике извршено у полицији, а не током вожње, што је, како каже, констатовао и судија уз замјерке.

"Такође, не знам зашто се пласирају сензационалистичке објаве на званичном налогу полиције на мрежи X", рекла је Пајковић, која је послије саслушања пуштена на слободу.

Подсјећамо, у јануару ове године Мирјана Пајковић се нашла у центру велике афере након што су у јавност процурили њени експлицитни снимци и фотографије, а недавно је покренула налог на платформи Онлyфанс.

