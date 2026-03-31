Мирјана Пајковић о хапшењу: Полиција била бахата, одузели ми ауто и телефон

Аутор:АТВ
Коментари:1
Мирјана Пајковић, бивши директор Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, рекла је како је полиција демонстрирала бахатост и силу приликом њеног хапшења.
Потврдила је да је кажњена са 1.000 евра, уз четири мјесеца забране управљања возилом Б категорије, јер је ауто-путем возила брзином од 202 километра на час, преноси портал РТЦГ.
Она је јуче, 30. марта ухапшена због несавјесне вожње.
Њој је новчану казну и забрану управљања возилом изрекао судија за прекршаје.
"Полиција је демонстрирала бахатост и силу јер су ми одузели аутомобил ради провјера, а то је урадила криминалистичка полиција. Уз то ми је одузет и телефон. Не разумијем такво понашање полиције", рекла је Пајковић.
Према њеним ријечима, посебно је чудно што је тестирање на алкохол и наркотике извршено у полицији, а не током вожње, што је, како каже, констатовао и судија уз замјерке.
"Такође, не знам зашто се пласирају сензационалистичке објаве на званичном налогу полиције на мрежи X", рекла је Пајковић, која је послије саслушања пуштена на слободу.
Подсјећамо, у јануару ове године Мирјана Пајковић се нашла у центру велике афере након што су у јавност процурили њени експлицитни снимци и фотографије, а недавно је покренула налог на платформи Онлyфанс.
🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 30, 2026
👮⚖️Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine - upravljanja vozilom brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h❗️ pic.twitter.com/5QnnEem9ik
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Сцена
2 ч0
Бања Лука
2 ч1
Најновије
Најчитаније
13
36
13
35
13
29
13
28
13
19
Тренутно на програму