Хидрометеоролошки завод издао упозорење на орканске ударе ветра

Државни хидрометеоролошки завод Хрватске најавио је за уторак црвени метеоаларм за Велебитски канал, а за сриједу за ријечку и сплитску регију, Велебитски канал, као и за Кварнер и Кварнерић, када се очекују оркански удари вјетра и до 120 километара на сат.
Црвени метеоаларм оглашен је за Велебитски канал због олујне и на ударе орканске буре, док је за Кварнер и Кварнерић на снази наранџасто упозорење.
И за ријечку регију је на снази наранџасто упозорење на вјетар, очекују се местимично олујни, а у другом дијелу дана и оркански удари буре, особито подно Велебита, с ударима већим од 100 километара на сат.
Жуто упозорење, вријеме које је потенцијално опасно на вјетар односи се на загребачку, госпићку, книнску, сплитску и дубровачку регију. Очекују се мјестимице олујни удари сјевероисточног ветра, с најјачим ударима већим од 65 километара на сат.
Грађанима се савјетује опрез због могућих летећих крхотина те су могући мањи, локални прекиди активности на отвореном.
У сриједу је највиши ниво, црвено упозорење на вјетар, активно за ријечку и сплитску регију, Велебитски канал те за Кварнер и Кварнерић.
На подручју ријечке регије очекује се олујна бура, местимично с орканским ударима, посебно подно Велебита, с најјачим ударима већим од 120 километара на сат.
У сплитској регији очекују се местимице олујни и локално оркански удари буре, с најјачим ударима између 90 и 130 километара на сат.
Грађани се позивају да предузму мјере самозаштите јер постоји озбиљан ризик за личну сигурност због ишчупаних стабала, поломљених грана и летећих крхотина. Очекују се и распрострањена оштећења објеката, као и прекиди у промету те опскрби енергијом.
(Танјуг)
