Пецаков уручио признање Јаћимовићу: Јачање сарадње БиХ и Сјеверне Македоније

Градоначелник Охрида Кирил Пецаков уручио је признање амбасадору БиХ у Сјеверној Македонији Драгану Јаћимовићу, доајену дипломатског кора, за изузетан допринос унапређењу сарадње између Амбасаде БиХ и Општине Охрид.
Како је истакнуто, посебно се цијени ангажман амбасадора на јачању односа у области културе, спорта, економије и туризма.
Током састанка наглашена је и његова кључна улога у отварању Почасног конзулата БиХ у Охриду, што представља значајан корак ка додатном учвршћивању билатералних односа двије земље.
У пријатељској атмосфери саговорници су разговарали о новим могућностима сарадње, с посебним акцентом на развој туризма.
