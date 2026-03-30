Logo
Large banner

Пецаков уручио признање Јаћимовићу: Јачање сарадње БиХ и Сјеверне Македоније

Аутор:

АТВ
30.03.2026 07:06

Коментари:

0
Фото: ohrid.gov.mk

Градоначелник Охрида Кирил Пецаков уручио је признање амбасадору БиХ у Сјеверној Македонији Драгану Јаћимовићу, доајену дипломатског кора, за изузетан допринос унапређењу сарадње између Амбасаде БиХ и Општине Охрид.

Како је истакнуто, посебно се цијени ангажман амбасадора на јачању односа у области културе, спорта, економије и туризма.

Током састанка наглашена је и његова кључна улога у отварању Почасног конзулата БиХ у Охриду, што представља значајан корак ка додатном учвршћивању билатералних односа двије земље.

У пријатељској атмосфери саговорници су разговарали о новим могућностима сарадње, с посебним акцентом на развој туризма.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Dragan Jaćimović

priznanje

Sjeverna Makedonija

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner