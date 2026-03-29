Logo
Large banner

Трагичан судар: Ватрогасци извлачили тијело из смрвљеног аута

Аутор:

АТВ

29.03.2026

17:21

Коментари:

0
Несрећа у Црној Гори
Фото: Служба заштите и спасавања

Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи која се данас догодила на путном правцу Каменари - Котор, у мјесту Вериге.

У удесу који се догодио нешто прије 12 сати учествовало је једно путничко и једно теретно возило, преноси "Срна".

Полиција је на лицу мјеста и у току је увиђај који ће показати како је дошло до несреће.

Хроника

Због силине удара оштећења на возилу су била велика, па је у извлачењу страдалог била потребна и интервенција Службе заштите и спашавања, а у тој акцији учествовали су и чланови Добровољног ватрогасног друштва Пераста.

Командир Службе Златко Ћировић је казао да су упутили на мјесто несреће шест ватрогасаца са два возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner