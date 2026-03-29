Трагичан судар: Ватрогасци извлачили тијело из смрвљеног аута

Аутор:АТВ
29.03.2026
17:21
Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи која се данас догодила на путном правцу Каменари - Котор, у мјесту Вериге.
У удесу који се догодио нешто прије 12 сати учествовало је једно путничко и једно теретно возило, преноси "Срна".
Полиција је на лицу мјеста и у току је увиђај који ће показати како је дошло до несреће.
Због силине удара оштећења на возилу су била велика, па је у извлачењу страдалог била потребна и интервенција Службе заштите и спашавања, а у тој акцији учествовали су и чланови Добровољног ватрогасног друштва Пераста.
Командир Службе Златко Ћировић је казао да су упутили на мјесто несреће шест ватрогасаца са два возила.
