Тужила послодавца јер је неко угасио свјетло у ходнику, добила 14.000 евра

Аутор:

АТВ

29.03.2026

13:21

Фото: Unsplash

Необичан случај завршио је ових дана на суду који је неправоснажно одлучио да послодавац радници мора платити одштету од скоро 14.000 евра.

"Ходала сам по степеницама кад је неко од колега који су прије раније отишли у приземље угасио степенишно освјетљење. У мраку сам пала на степеницама и повриједила десни глежањ, па сам морала на операцију", испричала је радница загребачког Краша.

Радница је страдала током ноћног рада у трећој смјени око 2 сата ујутру.

"Кретала се по унутрашњем степеништу у објекту фабрике, а након што је искористила паузу за оброк, крећући се према радном мјесту у производни погон у приземљу. Тада је неко од радника у приземљу угасио степенишно освјетљење, радница је пала и повредила десну ногу", наведено је у пријави повреде на раду.

Судско-медицински вјештак у налазу је навео како је радница "у штетном догађају задобила прелом глежањског врха десне лисне кости, тзв. спољашњег малеола".

"Након пада, прегледана је у Клиници за трауматологију КБЦ-а Сестара милосрдница, гдје јој је клинички и радиолошки утврђена наведена повреда. Подвргнута је хируршком захвату те је након три дана болничког лијечења пуштена кући", истиче вјештак.

Судија је радници досудила око 11.500 евра одштете и око 2200 евра парничних трошкова. Износ би требало да покрије осигуравајућа компанија код које је фирма осигурана.

(Телеграф/СлободнаДалмација)

