Загрепчанима упућен апел да не излазе из куће

Аутор:АТВ
28.03.2026
18:10
Коментари:0
Од почетка јаког невремена које је јуче захватило главни град Хрватске, загребачки ватрогасци имали су укупно 845 интервенција, објавила је Ватрогасна станица Загреб.
Око 70 одсто интервенција односило се на уклањање стабала, 25 одсто на уклањање дијелова грађевинских објеката, док је преостали дио обухватио "уобичајене" пожаре и техничке интервенције, преноси Индекс.
Упркос великом броју интервенција, ватрогасци и даље примају велики број позива.
"Молимо за разумијевање природе ватрогасног посла, интервенишемо онде где је најпотребније, са нагласком на саобраћајнице, јавне објекте и спасавања," поручили су из ватрогасне станице Загреб.
Снажно и опасно невријеме захватило је јуче готово цијелу Хрватску.
Свијет
Спријечен терористички напад у Паризу
У Загребу су оштећени бројни објекти, неколико особа је повријеђено, од којих једна теже, изјавио је у петак градоначелник Загреба Томислав Томашевић.
У невремену је страдало 40 основних и средњих школа, као и 24 вртића, а настава је јуче отказана у Загребу и Загребачкој жупанији због безбједности ученика, саопштио је Томашевић.
Грађанима је упућен апел да не излазе из куће.
Хрватски Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) саопштио је да су током невремена у Загребу забиљежени оркански удари ветра који премашују брзину од 115 километара на сат, што очекује једном у периоду дужем од 100 година.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму