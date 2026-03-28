Спријечен терористички напад у Паризу

Аутор:АТВ
28.03.2026
17:56
Коментари:0
Напад експлозивном направом спријечен је у Паризу, у суботу 28. марта, испред америчке банкарске институције Bank of America, захваљујући интервенцији полицајаца који су ухапсили мушкарца у тренутку када се спремао да активира уређај, сазнала је агенција Франце-Прессе од извора блиских истрази. Национално тужилаштво за борбу против тероризма (ПНАТ) преузело је случај.
Догађај се одиграо у 8. арондисману Париза, испред просторија Bank of America. ПНАТ је потврдио да је отворена истрага, конкретно за "покушај уништења имовине пожаром или опасним средствима у вези са терористичким подухватом".
Према наводима једног од извора, направа се састојала од:
Канистера од 5 литара течности (вјероватно угљоводоника/горива);
Система за паљење.
Истрага је повјерена антитерористичкој секцији криминалистичке бригаде париске полиције и Генералној дирекцији за унутрашњу безбједност (ДГСИ).
"Упознати смо са ситуацијом и у контакту смо са француским властима", изјавио је за Франце-Прессе портпарол банке, чије је сједиште у Шарлоту, у Сјеверној Каролини.
Министар унутрашњих послова, Лоран Нињез, огласио се на мрежи X:
"Браво за брзу интервенцију екипе полицијске префектуре која је омогућила да се синоћ у Паризу спријечи насилна акција терористичког карактера. Будност остаје на високом нивоу више него икада.", преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму