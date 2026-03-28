Спријечен терористички напад у Паризу

АТВ

28.03.2026

17:56

Напад експлозивном направом спријечен је у Паризу, у суботу 28. марта, испред америчке банкарске институције Bank of America, захваљујући интервенцији полицајаца који су ухапсили мушкарца у тренутку када се спремао да активира уређај, сазнала је агенција Франце-Прессе од извора блиских истрази. Национално тужилаштво за борбу против тероризма (ПНАТ) преузело је случај.

Детаљи истраге

Догађај се одиграо у 8. арондисману Париза, испред просторија Bank of America. ПНАТ је потврдио да је отворена истрага, конкретно за "покушај уништења имовине пожаром или опасним средствима у вези са терористичким подухватом".

илу-хороскоп-27022026

Занимљивости

У априлу за ова три знака стиже неочекивани новац

Према наводима једног од извора, направа се састојала од:

Канистера од 5 литара течности (вјероватно угљоводоника/горива);

Система за паљење.

Истрага је повјерена антитерористичкој секцији криминалистичке бригаде париске полиције и Генералној дирекцији за унутрашњу безбједност (ДГСИ).

Реакције званичника

"Упознати смо са ситуацијом и у контакту смо са француским властима", изјавио је за Франце-Прессе портпарол банке, чије је сједиште у Шарлоту, у Сјеверној Каролини.

илу-водостај-25112025

Друштво

Све ријеке испод кота редовне одбране од поплава

Министар унутрашњих послова, Лоран Нињез, огласио се на мрежи X:

"Браво за брзу интервенцију екипе полицијске префектуре која је омогућила да се синоћ у Паризу спријечи насилна акција терористичког карактера. Будност остаје на високом нивоу више него икада.", преноси Телеграф.рс.

Прочитајте више

Удес на брзој цести у Бањалуци

Хроника

Удес у Бањалуци: Преврнуо се аутомобил

3 ч

0
Претицао аутомобил који је покушавао непрописно да скрене и ударио у дрво: Погинуо на лицу мјеста

Хроника

Претицао аутомобил који је покушавао непрописно да скрене и ударио у дрво: Погинуо на лицу мјеста

3 ч

0
Приједор

Градови и општине

Јавор: Пратимо стање на терену из часа у час; Погледајте стање у Приједору

3 ч

0
Дуга чекања на граничном прелазу Градишка

Друштво

Колапс у оба смјера: Дуга чекања на више граничних прелаза

3 ч

0

Више из рубрике

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

Свијет

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

3 ч

0
Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

Свијет

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

4 ч

0
Дубаи

Свијет

Иран тврди: Напали смо америчке војне базе у Дубаију

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

У Дервенти проглашене редовне мјере одбране од поплава

20

05

Будућност славила у Лакташима

20

00

Коме је Иран дозволио да прође кроз Ормуски мореуз

19

42

Мјесецима се храбро борила: Преминула мала Ема (6)

19

25

Једна особа погинула на брзој цести Бањалука-Лакташи

