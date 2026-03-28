Иран тврди: Напали смо америчке војне базе у Дубаију

Аутор:АТВ
28.03.2026
15:10
Коментари:0
Иран је у посљедњих неколико сати извршио нападе на америчке војне базе у Дубаију, у којима је смјештено више од 500 америчких војника, изјавио је данас портпарол централног иранског штаба Хатам ал Анбије.
"У протеклих неколико сати, њихова два скровишта, са више од 400 људи који су се крили у првом и више од 100 људи који су се крили у другом скровишту у Дубаију, идентификована су и нападнута ракетама и прецизно вођеним дроновима", рекао је портпарол, преноси иранска агенција Мехр.
Како је саопштено, напад су извели припадници иранских ваздухопловних снага и морнарице Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ).
Агенција Мехр наводи да су сатима кола хитне помоћи била заузета превозом мртвих и рањених америчких команданата и војника.
