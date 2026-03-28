Пензионер из БиХ ојадио Аустријанце за 46.000 евра

28.03.2026

14:51

Држављанин Босне и Херцеговине појавио се јуче, 27. марта, пред судом у аустријском Фелдкирху гдје му се суди због сумње за превару са социјалном помоћи.

Аустријски медији наводе да је ријеч о 60-годишњем пензионеру који је годинама примао социјалну помоћ у Ворарлбергу, док је истовремено остваривао приходе које није пријављивао.

Према тачкама оптужнице, износ спорне социјалне помоћи је око 46.000 евра. Он се терети за вишегодишње примање социјалне помоћи уз истовремено остваривање прихода, што се третира као превара социјалног система.

Такође, како медији наводе, током судског поступка пред судом у Фелдкирху размотриће се и да ли се ради о систематској злоупотреби социјалног система.

илу-свијећа-17092025

Медији наводе да се ради о једном од већих случајева социјалне преваре у овој аустријској покрајини, јер је износ значајан и обухвата вишегодишњи период.

Одбрана тврди да није било намјере за превару, већ да се ради о неспоразуму у пријављивању прихода.

Суђење се наставља, а пресуда ће бити донесена након разматрања доказа и свједочења.

(Независне)

