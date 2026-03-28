Делегација Думе послије посјете Вашингтону: Слажемо се са Американцима

АТВ

28.03.2026

12:59

Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Руски парламентарци констатовали су позитивну оцјену америчког државног секретара Марка Рубија о њиховој посјети Вашингтону и слажу се да се дијалог мора одржавати, рекао је шеф руске делегације, заменик председника Одбора за међународна питања Вјачеслав Никонов.

- Констатовали смо реакцију америчког државног секретара који је интерпарламентарне контакте Русије и САД оценио позитивно и додао да се дијалог између две земље мора одржавати. Заиста, дијалог се мора одржавати - рекао је Никонов новинарима на крају посете Вашингтону.

Мушкарац тешко повријеђен приликом превртања аутомобила

Он је оцијенио да узвратна посјета америчке делегације може бити реализована ускоро и додао да би то могло да допринесе организацији новог састанка лидера двије земље.

Подсјетимо, Рубио је рекао да је Вашингтону важно да одржава канале комуникације са Москвом, јер Русија остаје моћна нуклеарна сила, преноси Спутњик.

Украдено 12 тона чоколаде ''Кит Кет''

Он је нагласио да је за државе које посједују нуклеарно оружје важно да одржавају одређени ниво међувладине и дипломатске комуникације.

Прочитајте више

Заметена села у БиХ

Друштво

Драма у БиХ: Више породица одсјечено од свијета

4 ч

0
Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

Друштво

Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

4 ч

0
Ријека Ступчаница

Хроника

Ужас у БиХ: Једна особа упала у ријеку, у току потрага

4 ч

0
Обустављен саобраћај

Градови и општине

Обустављен саобраћај на Бањ Брду

4 ч

0

Више из рубрике

Кит Кет чоколадица

Свијет

Украдено 12 тона чоколаде ''Кит Кет''

3 ч

0
Да ли је 3.000 евра довољно за живот у Њемачкој?

Свијет

Да ли је 3.000 евра довољно за живот у Њемачкој?

5 ч

0
Ноелија Кастиљо жртва групног силовања умрла путем еутаназије

Свијет

Ово су посљедње ријечи жртве групног силовања која је умрла путем еутаназије

6 ч

1
Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете

Свијет

Рат на Блиском истоку се управо проширио

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

