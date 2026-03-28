Делегација Думе послије посјете Вашингтону: Слажемо се са Американцима

Руски парламентарци констатовали су позитивну оцјену америчког државног секретара Марка Рубија о њиховој посјети Вашингтону и слажу се да се дијалог мора одржавати, рекао је шеф руске делегације, заменик председника Одбора за међународна питања Вјачеслав Никонов.
- Констатовали смо реакцију америчког државног секретара који је интерпарламентарне контакте Русије и САД оценио позитивно и додао да се дијалог између две земље мора одржавати. Заиста, дијалог се мора одржавати - рекао је Никонов новинарима на крају посете Вашингтону.
Он је оцијенио да узвратна посјета америчке делегације може бити реализована ускоро и додао да би то могло да допринесе организацији новог састанка лидера двије земље.
Подсјетимо, Рубио је рекао да је Вашингтону важно да одржава канале комуникације са Москвом, јер Русија остаје моћна нуклеарна сила, преноси Спутњик.
Он је нагласио да је за државе које посједују нуклеарно оружје важно да одржавају одређени ниво међувладине и дипломатске комуникације.
