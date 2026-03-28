Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

28.03.2026
12:34
Од четврте недјеље Васкршњег поста вјерници могу да се причесте више пута недјељно, уколико то, наравно, желе. Многе жене долазе на литургију и причест са марамом преко главе, иако је ван цркве не носе. Отац Предраг Поповић прокоментарисао је које грешке правимо кад одлазимо у цркву и да ли је ношење мараме само у цркви лицемерје или гест поштовања.
На богослужењима у цркви већина жена носи мараме, како би сакриле косу и поштовале неписано правило да у цркву не смију да уђу непокривене главе. Такође, кад долазе на причешће увијек облаче дугу сукњу или хаљину. Отац Предраг Поповић прокоментарисао је да ли му је важно како се вјерници облаче кад долазе у цркву.
"Ја никад нисам имао проблема са тим да ли неко носи мараму или не, да ли носи дугу сукњу или не, али ми је сметало што носите кармин кад се причешћујете. На кашичици остаје кармин, а онда се други иза вас причешћују том истом кашичицом", каже отац Пеђа.
Он подсећа да би приликом сваког одласка на свето мјесто, било да вјерници иду на причешће или не, требало да буду свечаније одјевени. Правило се не односи само на жене, већ и на мушкарце.
"Друга ствар која ми смета јесте кад људи долазе на причешће, а боје се заразе, па са кашичице зубима скидају причешће. Причешћу треба приступити на тај начин да сви мислимо да нисмо достојни причешћа", истиче отац Пеђа, преноси Жена Блиц.
