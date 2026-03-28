Гола Милица Дабовић шокирала објавом: Ускоро

Аутор:АТВ
28.03.2026
12:18
Коментари:0
Бивша кошаркашица Милица Дабовић, након што је отишла у спортску пензију, почела је да продаје интимне слике на сајту за одрасле.
Милица је сада на Инстаграму најавила новитет када је њен рад на сајту у питању.
Наиме, Милица Дабовић, одговарала је својим пратиоцима на друштвеним мрежама, а једно питање је гласило: "Да ли планираш да снимаш са дечком за сајт за одрасле?".
"Ускоро", поручила је Дабовић.
Подјетимо, Милица Дабовић је недавно говорила о увредама које трпи откако је отворила профил.
"Почела сам да говорим једну узречицу: 'Од ових поштених, ми ку**е не можемо доћи на ред. Ево, ја идем да спавам у 10 сати увече, не излазим, не пијем, нема ме нигдје, не може ме нико срести... Али сам ку**а. А зашто сам ку**а, то не знају".
"У свијету спортисткиње које отворе профил на сајту за одрасле зараде по 8 до 10 милиона за једну ноћ. Овдје код нас се то схватило као да се продајеш, као да шириш ноге за новац, а у свијету као да је каталог. Претплата иде око 15, 20 долара", закључила је бивша кошаркашица гостујући у подкасту "Спорткаст".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
31
16
29
16
20
16
17
16
07
Тренутно на програму