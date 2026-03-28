Нисмо смјели: Цеца проговорила о односу са Дином Мерлином

28.03.2026
09:21
Дино Мерлин је написао један од највећих хитова Цеце Ражнатовић, пјесму "Београд".
Како се о њиховом односу годинама спекулисало, Цеца је открила да ли је у контакту са босанскохерцеговачким пјевачем и проговорила о њиховом познанству.
Сцена
Кћерка Јелене Карлеуше брутално нападнута
"Упознала сам га у Швајцарској. Тада ми је направио пјесму Заборави и поклонио Београд. У мојој каријери је написао још Жарила сам жар. Београд сам добила због ратне ситуације која је тада била. Није могао да пјева пјесму о Београду. То је било 1992. године, када ми је поклонио, а снимила сам је 1995.", истакла је Цеца Ражнатовић, па додала:
"Та пјесма је требало да буде дуетска, писао ју је за себе, али не могу да се сјетим која женска особа је требало да је сними. Мушки дио је требало да иде 'знам јој боју хаљине ја је купио, знам за једне усне ја их љубио'. Он ми је рекао: 'Цеки, ја због тренутне ситуације не могу да снимим ову пјесму, али обожавам емоцију у твом гласу и ја ти је поклањам'".
Цеца Ражнатовић је открила и због чега Мерлин није био потписан испод пјесме.
Свијет
Рат на Блиском истоку се управо проширио
"Нисмо смјели због цијеле ситуације да га потпишемо, а о томе је почело јавно да се говори када се све смирило, ја то никада нисам крила. Послије је и он сам причао о томе, али у то вријеме сам ја крила да не би имао проблеме са своје стране и тако нешто никада не бих урадила човјеку јер је био јако коректан. Не чујемо се, не дружимо се, нисмо се ни срели. Врло га поштујем и цијеним као умјетника и хвала му што имам такве три пјесме у каријери. Београд је евергрин", рекла је за К1.
