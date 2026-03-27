Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

Аутор:АТВ
27.03.2026
17:03
Коментари:0
Пјевачица Сека Алексић синоћ је привукла сву пажњу на великој прослави бренда инфлуенсерке Дуње Јованић у Београду.
Сека се појавила у црном, баршунастом огртачу са дубоким изрезом, уз који је истакла своје груди помоћу трака, популарног свјетског тренда умјесто брусхалтера.
Уз тамне наочаре и специфичну фризуру, изгледала је елегантно и самоувјерено.
На друштвеној мрежи X (бивши Твитер), пјевачица је открила тајну свог изгледа:
- Драги људи, ово вам нико неће рећи… моје груди су моје, само сам их овдје улијепила тракама и тако подигла. Живјеле траке! - написала је уз емотикон који плаче од смијеха.
Како то обично бива на мрежама, објава је брзо постала вирална, али један корисник одлучио је да пређе границу укуса. Он је поставио фотографију свог полног органа поред којег је стајао сантиметар који показује 22 цм, покушавајући да испровоцира пјевачицу.
Сека, позната по оштром језику и духовитости, није га блокирала, већ му је узвратила, насмијавши све кориснике на платформи.
- Имам много већи кући - одмах је одговорила пјевачица.
Пјевачица је видно смршала и довела линију до савршенства, а том приликом је отворено проговорила о својој трансформацији, ригорозној дијети, али и о томе како се носи са негативним коментарима.
На питање у чему је тајна њеног успјеха и како је скинула килограме, пјевачица је била сурово искрена.
- Само нисам јела, али је јако тешко – признала је Сека и додала да јој одрицање од хране тешко пада.
- Ја и сад не једем и то ми стварно ствара нервозу. То је једино што мене некако помјери и не могу да будем своја зато што сам ја хедониста и волим да једем. А кад наиђе период кад не смијем, онда је то баш проблем, али је издрживо - рекла је она.
Сека је открила да је успјела да скине скоро 7 килограма, како би, како сама у шали каже, имала мјеста да се "мало угоји пред љето".
Иако је јавна личност која је често на мети разних коментара, Сека истиче да је критике на рачун изгледа никада нису погађале.
- Никад, вјерујте ми, мене то толико не дотиче. Ја буквално некад и кад неко нешто лоше каже, кажем "па у праву је". Ја сам врло свјесна жена и кад изгледам добро и кад не изгледам добро - објашњава пјевачица, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
46 мин0
Занимљивости
51 мин0
Република Српска
52 мин3
Тенис
57 мин0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
17
16
17
08
17
03
16
54
16
45
Тренутно на програму