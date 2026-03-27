Logo
Large banner

Мала Валентина (2) изгубила животну битку: ''Отишла тамо гдје нема бола''

Аутор:

АТВ

27.03.2026

16:30

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Валентина Тодорчевић, дјевојчица рођена 2024. године, чије је мило и лијепо лице увијек изазивало салву дивних емоција, умрла је, саопштили су њени ближњи на мрежама. Валентина је боловала од ахондроплазије. Ријеч је о генетском поремећају који се карактерише одсуством раста костију у дужину, што доводи до патуљастог раста.

"Са неизмјерном тугом и болом обавјештавамо да нас је напустила наша Валентина. Наш плавооки анђео, наше храбро мало биће није успјело да побиједи у овој тешкој животној бици", написала је породица.

Срећа / Илустративна фотографија

"Отишла је тамо гдје нема бола, гдје су анђели њени другари, међу онима који је сада чувају и грле онако како ми више не можемо. Њена снага,борба и храброст остају заувијек у нама. Заувијек ћеш остати дио нашег удружења и наших живота. Породици упућујемо најскреније саучешће - драгој Ани, Зорану и Каролини. Нека вам Бог да снаге да издржите ове најтеже тренутке. Ми смо уз вас.Почивај у миру анђеле. Чувамо те у срцу, заувијек", написали су у емотивном опроштају, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

preminula djevojčica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Конференција Владе Српске

Република Српска

Влада Српске одлучила: Скоро 70 милиона за повећање плата

1 ч

3
Тениска лоптица

Тенис

Бањалука поново домаћин свјетским тениским звијездама

1 ч

0
Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему

Градови и општине

Полиција пронашла пуцача из Брчког: Тужилац донио одлуку о њему

1 ч

0
Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

Свијет

Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

1 ч

0

Више из рубрике

Водитељ Пинка

Србија

Хитно оперисан водитељ Пинка

4 ч

0
Јурић: У истрази нестанка Данке Илић направљен пропуст, много нејасноћа у изјавама родитеља

Србија

Јурић: У истрази нестанка Данке Илић направљен пропуст, много нејасноћа у изјавама родитеља

5 ч

0
Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)

Србија

Марко подлегао повредама: Ово је отац херој који је дао живот да спаси кћерку (5)

5 ч

0
Оптужница за убиство Данке Илић потврђена трећи пут

Србија

Оптужница за убиство Данке Илић потврђена трећи пут

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Хитна и полиција на терену: Нови удес у БиХ

17

23

Аграр: Мљекарство, сјетва кукуруза и забрана извоза пилетине

17

16

Декан Филозофског факултета на саслушању поводом смрти студенткиње

17

08

Радници "Нове Љубије" настављају штрајк

17

03

Послао Секи Алексић слику полног органа од 22 цм, она му брутално одговорила: ''Имам много већи у кући''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner