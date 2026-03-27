Мала Валентина (2) изгубила животну битку: ''Отишла тамо гдје нема бола''

Аутор:АТВ
27.03.2026
16:30
Коментари:0
Валентина Тодорчевић, дјевојчица рођена 2024. године, чије је мило и лијепо лице увијек изазивало салву дивних емоција, умрла је, саопштили су њени ближњи на мрежама. Валентина је боловала од ахондроплазије. Ријеч је о генетском поремећају који се карактерише одсуством раста костију у дужину, што доводи до патуљастог раста.
"Са неизмјерном тугом и болом обавјештавамо да нас је напустила наша Валентина. Наш плавооки анђео, наше храбро мало биће није успјело да побиједи у овој тешкој животној бици", написала је породица.
"Отишла је тамо гдје нема бола, гдје су анђели њени другари, међу онима који је сада чувају и грле онако како ми више не можемо. Њена снага,борба и храброст остају заувијек у нама. Заувијек ћеш остати дио нашег удружења и наших живота. Породици упућујемо најскреније саучешће - драгој Ани, Зорану и Каролини. Нека вам Бог да снаге да издржите ове најтеже тренутке. Ми смо уз вас.Почивај у миру анђеле. Чувамо те у срцу, заувијек", написали су у емотивном опроштају, преноси Телеграф.рс.
