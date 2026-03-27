Оптужница за убиство Данке Илић потврђена трећи пут

Аутор:

АТВ

27.03.2026

10:25

Коментари:

0
Фото: МУП Србије

Виши суд у Неготину потврдио је оптужницу коју је подигло Више јавно тужилаштво у Зајечару против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића, због сумње да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора убили двогодишњу девојчицу Данку Илић.

Рјешење о потврђивању оптужнице ће данас бити послато окривљенима и њиховим браниоцама, који имају рок од три дана да изјаве жалбе Апелационом суду у Нишу, рекли су за Танјуг у Вишем суду у Неготину.

Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Драгијевић и Јанковић су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву, док је Радослав Драгијевић оптужен за кривична дјела непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу послије извршења кривичног дјела.

Допуна истраге је спроведена по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је другог пута наложио да одлуку донесе потпуно ново судско веће и то Вишег суда у Неготину.

Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића осуди на казне доживотног затвора.

Сумња се да су Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора најпре аутомобилом ЈКП "Водовод", где су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу и затим је ставили у возило.

Они су, како се сумња, њено тијело бацили на депонију, одакле су га касније премјестили.

Тијело дјевојчице никада није пронађено.

Радослав Драгијевић се сумњичи да је сину Дејану Драгијевићу помогао да премјести тијело дјевојчице.

Рођени брат Дејана Драгијевића, Далибор Драгијевић, преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.

