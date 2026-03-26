Ужас у вртићу: Васпитачице заборавиле дијете (3) у ВЦ-у, мајци рекле да је неко већ дошао по њега

"Позвала сам васпитачицу да ми откључа вртић, а она ми је рекла да је моје дијете већ отишло кући", почиње причу за Телеграф.рс Дијана Катиловић, износећи потресне детаље инцидента који се, како она тврди, догодио у вртићу "Лептирић". Оно што ће се, прича Дијана, испоставити, је да су њеног сина васпитачице заборавиле и закључале у тоалету. Не знајући да је дијете још унутра, и да вришти у паници што је остављено само, оне су кренуле кући.

Дијана се присјетила сваког детаља тог ужасног дана који ће је прогањати док је жива.

- Кад сам ја дошла по њега, пробала сам да уђем у вртић и нисам могла, па сам позвала васпитачицу да ми отвори врата, рекла ми је да ће одмах да позове дежурну васпитачицу да ми отвори врата, међутим додала је и : "Ваше дијете је одавно отишло кући" - почела је мајка исповијест.

Када је упитала васпитачицу коме је предала њеног сина, рекла је да не зна и да ће одмах да провјери. Мајка је знала да није постојала шанса да је по дијете дошао неко из породице јер је била са њима, и те ријечи и тај страх који је осјетила у том моменту неће никада моћи да заборави. Дежурна васпитачица је откључала врата и ка мајци је потрчао уплакани дјечак који је све вријеме био закључан у тоалету, потпуно заборављен.

- Дијете је било у шоку, само је рекао: "Мама, ја сам те тражио, али је било закључано." Јецао је, тресао се, плакао је, сав је био црвен. Значи, он је отишао у тоалет, а када је позвао васпитачицу да дође по њега и да га обрише она се није појавила. Не знам како је она уопште могла њега да заборави. Не знам како га није чула, јер дијете је нормално звало за помоћ. Свако дијете те зове кад је у ВЦ-у да дођеш. А она га је и одвела, није он сам отишао. Тако да је баш нелогично то да је само два минута био затворен у тоалету, колико је она касније тврдила - прича Дијана.

Случај је одмах пријавила полицији, а од управе вртића није добила никакав одговор.

- Имали смо у понедјељак (23.03) разговор. Додуше, ја сам мислила да су ме позвали да ја чујем шта је одлучено. Међутим, не. Они су мене звали да опет дам изјаву. На шта сам ја рекла: "Који пут ја дајем изјаву? Трећи или четврти пут." Мислили су да ћу око нечега да се предомислим. Рекла сам им: "Нисам, ја се ево већ четврти пут држим своје приче и ја то нећу да мијењам." И васпитачица је присуствовала разговору. Рекла је како моје дијете тражи да иде код ње у учионицу, како њу мази по коси, како је зове другарицом. Вјерујте ми, ја сам њега јуче одвела у вртић, она је прошла поред нас, рекла је "Добро јутро", а он је њу само погледао и спустио главу доле. Ја познајем своје дијете он кад уђе било гдје каже "Добро јутро" или "Добар дан", а њој није хтио да се јави - објашњава мајка.

Мајка тврди да је дијете претрпјело велику трауму, а то је потврдио и психолог којег већ мјесец дана посјећују.

- Мислила сам да ће да преброди то. Он је плакао када је ишао у вртић послије тога. Они су ми рекли да га оставим да би се он навикавао опет, да ће они да му се посвете. И ја сам пустила, да пробамо. Остајао је плачући. Није хтио да иде сам у ВЦ. Ни код куће још увијек не иде сам у тоалет, палимо свјетла свуда, остављамо врата отворена, буди се усред ноћи, пишки у кревет. Моје дијете има трауму. Водим га и код психолога. Предложила нам је да промјенимо вртић јер се види по дјетету кад остане са њом сам да има јако велику трауму. Стално јој понавља једну реченицу: "Ја сам тражио своју маму и закључали су ме" - прича мајка.

Полицијска управа у Вршцу потврдила је ријечи мајке, да се у вртићу "Лептирић" 23. фебруара догодио инцидент када је дјечак заборављен у тоалету те установе.

- Мајка је 25. фебруара приступила пријављивању догађаја полицијској управи у Вршцу. На захтјев тужилаштва узете су изјаве од актера и том приликом је установљено да је дијете ушло у тоалет вртића и да су га васпитачице пред крај смјене заборавиле. Дијете је провело у тоалету између седам и десет минута. Мајка се нашла са васпитачицом, откључали су дијете и преузела је дијете. Извјештај је достављен Основном јавном тужилаштву у Вршцу - речено је Телеграфу из полиције.