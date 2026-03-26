Logo
Large banner

Дјуков: Tржиште нафте неће моћи брзо да се опорави

Аутор:

АТВ

26.03.2026

20:48

Коментари:

0
Фото: Pixabay/McRonny

Директор "Гаспромњефта" Александар Дјуков рекао је да ће бити потребни мјесеци за опоравак тржишта нафта од поремећаја узрокованих сукобом на Блиском истоку.

- Тржиште нафте неће моћи брзо да се опорави због сукоба на Блиском истоку, за то ће бити потребни мјесеци - рекао је Дјуков.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула

Ако се сукоб и блокада Ормуског мореуза наставе, истиче Дјуков, свјетско тржиште нафте ће се већ за два-три мјесеца суочити са озбиљним дефицитом и самим тим са озбиљним посљедицама по свјетску привреду.

Проблеми у пловидби Ормуским мореузом и смањење производње нафте у појединим арапским земљама довели су до скока цијена нафте на око 120 долара по барелу, након чега је дошло до дјелимичног пада, преноси "Спутњик".

Сједињене Државе и Израел су 28. фебруара покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, а Техеран је одоворио ракетним нападима на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.

Виктор Орбан-21032026

Свијет

Орбан: Европу чека нови мигрантски талас

Усред ескалације сукоба на Блиском истоку, бродски саобраћај кроз Ормуски мореуз, кључну руту за испоруку нафте и природног течног гаса из Персијског залива до глобалних тржишта,– практично је престао.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

Ауто-мото

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

1 ч

0
Пица од 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Занимљивости

Пица од 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

1 ч

0
Посна трпеза риба

Здравље

Ова риба је најздравија за мозак и срце: И љекари је препоручују

1 ч

0
Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

Свијет

Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

2 ч

0

Више из рубрике

Значајан искорак на међународном тржишту: Успјешна продаја еврообвезница Српске

Економија

Значајан искорак на међународном тржишту: Успјешна продаја еврообвезница Српске

3 ч

1
Србија већ ужива, а ускоро ће и БиХ у новом систему

Економија

Србија већ ужива, а ускоро ће и БиХ у новом систему

23 ч

0
Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

Економија

Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

1 д

0
Поскупљења не стају: Услуге у БиХ скупље за више од 4 одсто

Економија

Поскупљења не стају: Услуге у БиХ скупље за више од 4 одсто

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

22

10

Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

22

09

Цијене авио-карата између Европе и Азије иду у небо

22

02

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

21

54

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner