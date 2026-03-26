Дјуков: Tржиште нафте неће моћи брзо да се опорави

26.03.2026
Директор "Гаспромњефта" Александар Дјуков рекао је да ће бити потребни мјесеци за опоравак тржишта нафта од поремећаја узрокованих сукобом на Блиском истоку.
- Тржиште нафте неће моћи брзо да се опорави због сукоба на Блиском истоку, за то ће бити потребни мјесеци - рекао је Дјуков.
Ако се сукоб и блокада Ормуског мореуза наставе, истиче Дјуков, свјетско тржиште нафте ће се већ за два-три мјесеца суочити са озбиљним дефицитом и самим тим са озбиљним посљедицама по свјетску привреду.
Проблеми у пловидби Ормуским мореузом и смањење производње нафте у појединим арапским земљама довели су до скока цијена нафте на око 120 долара по барелу, након чега је дошло до дјелимичног пада, преноси "Спутњик".
Сједињене Државе и Израел су 28. фебруара покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, а Техеран је одоворио ракетним нападима на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
Усред ескалације сукоба на Блиском истоку, бродски саобраћај кроз Ормуски мореуз, кључну руту за испоруку нафте и природног течног гаса из Персијског залива до глобалних тржишта,– практично је престао.
