Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула

АТВ

26.03.2026

20:43

Фото: АТВ БЛ

У тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 17:15 сати догодила на магистралном путу М-17 у мјесту Радешине код Коњица, смртно је страдао возач путничког аутомобила.

Како је потврђено из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, у несрећи су учествовали путничко возило Опел Корса и теретно возило.

Виктор Орбан-21032026

Свијет

Орбан: Европу чека нови мигрантски талас

“Возач путничког моторног возила А.О., рођен 1978. године, подлетио је под теретно возило. Повријеђени је возилом Хитне помоћи превезен у болницу у Коњицу, гдје је подлегао задобијеним повредама”, казала је портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош за Херцеговина.инфо.

Прочитајте више

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

Ауто-мото

На коју осовину иду боље гуме? Ово је савјет стручњака

1 ч

0
Пица од 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Занимљивости

Пица од 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

1 ч

0
Посна трпеза риба

Здравље

Ова риба је најздравија за мозак и срце: И љекари је препоручују

1 ч

0
Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

Свијет

Католичка црква исплатиће 1,6 милиона евра жртвама злостављања

2 ч

0

Више из рубрике

Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Хроника

Тешка несрећа у Сарајеву, има повријеђених

2 ч

0
Крађа горива у РиТЕ Гацко

Хроника

Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

2 ч

0
У камиону превозио 90 килограма марихуане

Хроника

У камиону превозио 90 килограма марихуане

3 ч

0
Расим Достовић

Хроника

Одређен притвор директору Рудника мрког угља "Бановићи"

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Лавров: Путин и Трамп се поштују и разговарају искрено

22

10

Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

22

09

Цијене авио-карата између Европе и Азије иду у небо

22

02

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

21

54

Цвијановић у Даласу: Било је задовољство послушати панел на којем је говорио Том Хоман

