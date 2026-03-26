Тешка несрећа у БиХ: Једна особа погинула

26.03.2026
20:43
У тешкој саобраћајној несрећи која се данас око 17:15 сати догодила на магистралном путу М-17 у мјесту Радешине код Коњица, смртно је страдао возач путничког аутомобила.
Како је потврђено из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, у несрећи су учествовали путничко возило Опел Корса и теретно возило.
“Возач путничког моторног возила А.О., рођен 1978. године, подлетио је под теретно возило. Повријеђени је возилом Хитне помоћи превезен у болницу у Коњицу, гдје је подлегао задобијеним повредама”, казала је портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош за Херцеговина.инфо.
