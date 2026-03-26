Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

Аутор:Бојан Носовић
26.03.2026
19:31
Украдено гориво, бидони, шверцоване цигарете, нерегистрована аута, два ловачка карабина и 12 глава срндаћа, то је дио данашњег плијена полиције на југу Републике Српске.
Момци у плавом су поранили па претресли 9 локација у Гацку, Билећи и Невесињу а све са циљем да се пронађу крадљивци горива из РиТЕ Гацко, улазили су и у магацин предузећа и провјеравали документацију. Највише плијена баш у Гацку, тамо су ухапшена три лица.
"Код два лица је пронађено око 1400 литара течности која асоцира на дизел гориво и привремено су одузета два путничка аутомобила за које постоји основ сумње да су кориштена у извршењу овог кривичног дјела. Ту је ријеч о лицима иницијала С.В. и Х.М. који се терете за кривично дјело утаје. Извршени су претреси и код лица иницијала С.Г. код кога је пронађено и привремено одузето 12 глава срнеће дивљачи", рекла је Јована Цвијетић, портпарол ПУ Требиње.
Због срнећих глава је С.Г. зарадио кривично дјело незаконит лов. Билећанка Ж.Д. је зарадила два дијела утаја и недозвољена трговина јер је код ње пронађено 590 литара дизела и 1080 палица цигарета. Невесињац П.Б. је отуђио и сакрио 150 литара горива али полиција је све пронашла у оближњој шуми.
Бања Лука
Све на рачун грађана Бањалуке: Наставља се неуставно субвенционисање
На полицијске акције у РиТЕ Гацку су навикли, то је најбољи начин да се овај горући проблем ријеши казао је раније АТВ-у директор.
"Напросто проблеми изађу на видјело онда када се почну рјешавати и зато на први поглед изгледа да је то проблем од данас али тај проблем датира дуго времена", рекао је Максим Скоко, директор РИТЕ Гацко.
Ваљало би да Гачани по савјет оду у Угљевик. Тамо се овај проблем ријешио без полиције.
"Морам да се похвалим да код нас нема крађе горива и да имамо регуларно трошење тих средстава. Ријешили смо на тај начин што смо уградили ГПС системе за праћење сваког возила које је регистровано или није али се налази у функцији", рекао је Жарко Новаковић, директор РИТЕ Угљевик.
Крађа горива из машина гиганта је деценијска пракса, дизел је испумпавао ко је стигао а са њим су се возали многи. Украдено гориво увијек је било знатно повољније од онога са пумпе.
