Преминуо отац херој који је улетио у пожар да спаси кћерку

Аутор:АТВ
26.03.2026
15:44
Упркос борби љекара, отац троје дјеце подлегао је тешким повредама задобијеним у стравичном пожару који је прексиноћ избио у Улици Олге Петров у Панчеву!
Петогодишња дјевојчица и даље у критичном стању.
Црне слутње породице Лоћкић су се обистиниле. Данас је стигла трагична потврда да је отац петочлане породице, који је херојски улетио у пламен како би спасао своју најстарију ћерку, изгубио битку за живот у Ургентном центру у Београду.
Подсјетимо, пожар је избио у сриједу, 24. марта, нешто прије 20 часова, у кући у којој је ова породица живјела као подстанари. У тренутку избијања ватре, у дому су се налазили родитељи са троје дјеце узраста од једне, три и пет година.
Док је мајка прибраношћу успјела да кроз прозор евакуише двоје млађе дјеце, отац је без оклијевања кренуо ка купатилу, гдје се у том тренутку налазила петогодишња дјевојчица. Обоје су извучени са тешким опекотинама. Након прве помоћи у Панчеву, отац је хитно транспортован у Београд, док је дјевојчица смјештена на Универзитетску дјечју клинику у Тиршовој.
Увиђај, који је обављен по налогу Основног јавног тужилаштва, указао је на кобне техничке недостатке објекта.
Мајор полиције Жељко Грујић, портпарол ПУ Панчево, потврдио је за медије да је до трагедије највјероватније дошло усљед - преоптерећења електричних инсталација и загријавања каблова који су запалили таваницу.
Ширења ватре преко трске и других лако запаљивих материјала од којих је кровна конструкција била сачињена.
У тренуцима незапамћене туге, суграђани су показали огромну солидарност. Чланови породице Лоћкић јавно су се захвалили свим Панчевкама и Панчевцима који су у протекла два дана донирали одјећу, храну и основне потрепштине за мајку и преостало двоје дјеце који су остали без крова над главом.
- Због трагедије која нас је задесила, о свим даљим акцијама помоћи јавност ће бити обавијештена у наредним данима- поручују рођаци унесрећене породице, преноси Телеграф.рс.
