Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

Аутор:

АТВ

26.03.2026

11:31

Полиција је јутрос извршила претресе на подручју општина Гацко, Билећа и Невесиње, те су одузели око 2.000 литара горива и ухапсили три особе.

Како је АТВ писао, акција је била усмјерена на крадљивце горива из РиТЕ Гацко.

Велика акција полиције: На мети крадљивци горива из РиТЕ Гацко

"Полицијски службеници Полицијске управе Требиње су на територији општина Гацко, Билећа и Невесиње током јутра 26. марта 2026. године извршили претресе на девет локација којом приликом су одузели око 2.000 литара течности која својим морфолошким карактеристикама асоцира на дизел гориво и 1.080 паклица цигарета различитих врста и лишили слободе три лица", наводе из ПУ Требиње.

Како су навели, полиција у Гацку је одузела око 1.400 горива и ухапсила двије особе.

"Полицијски службеници Полицијске станице Гацко су извршили претресе кућа, окућница и помоћних просторија на пет локација. На двије локације полицијски службеници су одузели око 1.400 литара течности која својим морфолошким карактеристикама асоцира на дизел гориво и два путничка аутомобила. Полицијски службеници су лишили слободе лица иницијала С.В. и Х.М. из Гацка".

Трећа особа је ухапшена у Билећи и у тој општини је одузето око 590 литара горива.

Полицијски службеници Полицијске станице Билећа су извршили претресе кућа, окућница и помоћних просторија на двије локације. На једној локацији полицијски службеници су одузели 590 литара течности која својим морфолошким карактеристикама асоцира на дизел гориво и 1.080 паклица цигарета различитих врста. Полицијски службеници су лишили слободе лице иницијала Ж.Д. из Билеће", саопштено је из полиције.

Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње су урадили и два претреса на подручју општине Невесиње, којом приликом нису пронађени предмети који су тражени наредбом.

Прочитајте више

Поново крађа горива из РиТЕ Гацко

Економија

Поново крађа горива из РиТЕ Гацко

1 мј

0
Пијани напали раднике обезбјеђења РиТЕ Гацко

Хроника

Пијани напали раднике обезбјеђења РиТЕ Гацко

1 мј

0
Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

Градови и општине

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

1 мј

0
Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко

Економија

Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко

1 мј

0

