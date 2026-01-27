Logo
Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко

Аутор:

Бојан Носовић

27.01.2026

19:50

Не престаје крађа горива из РиТЕ Гацко
Фото: АТВ

У овом комбију синоћ је из РиТЕ Гацко кренуло 37 бидона са по 25 литара украденог дизел горива. Возио је Билећанин Д.Д. али само до Степена, ту га је дочекала полицијска СТОП табла. Д.Д: није запосленик РиТЕ Гацко за АТВ кажу из овог предузећа.

Ових близу 1000 литара украденог горива из гатачког гиганта није ништа ново јер се већ годинама из тамошњих машина испумпава дизел. Краде се на све начине и ко како стигне. Са гатачким горивом возају се многи. Континуитет крађе је сталан а ми радимо шта можемо, каже први херцеговачки полицајац. Бројни су завршили са лисицама на рукама али само до суда.

"Нажалост увијек нису биле адекватне пресуде надлежних судова за та лица. Сама квалификација и доказивање тога је врло захтјевно", рекао је Синиша Лакета, начелник ПУ Требиње.

Електропривреда-02102025

Економија

Осигурати већи ниво сарадње енергетских субјеката

Захтјевно је изгледа и Тужилаштву да сабере све предмете које су запримили, још захтјевније је изгледа поступити по истим. Полиција износи податке за посљедњих 30 мјесеци, евидентирали су кажу двадесетак кривичних дјела.

"Од чега је већи број кривичних дјела утаја а мањи број кривичних дјела је крађа. Одузето је неких 5,5 тона дизел горива укључујући и ово јуче и поднесен је извјештај против 22 лица", рекао је Синиша Лакета, начелник ПУ Требиње.

Са тим извјештајима се обично ова гатачка сага и завршава. Баш као и ови извјештаји и наша бројна питања завршавају у ладицама Тужилаштва и Суда у Требињу.

Уставни суд БиХ

БиХ

"Уставни суд БиХ излази из оквира надлежности"

Полиција је некада знала претрести цијело Гацко, покупити бидоне и ухапсити на десетине људи које би Суд ослободио а онда би се ти исти људи жалили и од преузећа РиТЕ Гацко наплаћивали одштете. Све ово је био прави вјетар у леђа да се крађа настави.

Дневне потребе гатачке златне коке су око 22.000 литара горива. Ако се украде на примјер 1000 тешко је и примјетити. Још теже је крађу открити јер су крадљивци направили чврст ланац. Имовину предузећа чува око 90 радника, од тога је 70 запослених у Служби заштите и 20 из приватне агенције. Очито је даа им не иде баш најбоље.

RiTE Gacko

Крађа

