Прилика за посао: Пољаци отварају творницу у Српској

Творницу ће у овој општини отворити тројица Пољака. Општина им је уступила халу некадашње фирме “Соко-панели” за 1 КМ мјесечно, а инвеститори су обећали најмање 15 радних мјеста за локално становништво.

"Разговарамо и о 30 радних мјеста", каже Стево Драпић, начелник Општине Љубиње, јавља "Директ-портал".

Све је почело у марту 2025. године, када је локална Скупштина, након писма намјере заинтересованог пољског инвеститора, овластила начелника да с њим склопи уговор.

Компанија С.А.Д. д.о.о. регистрована је у Љубињу у марту 2025. године. Према јавно доступним подацима, директор фирме од њеног оснивања је Андреј Тедеуш Горниак, а власничкој структури се однедавно придружило још двоје Пољака, Андреј Казимиерз Чмиловиц и Бартош Силвестер Томкович.

Општина је новооснованој фирми на двије године уступила око 3.600 метара квадратних простора за 1 КМ мјесечно те одобрила адаптацију просторија за њихове потребе.

"Инвеститори су дужни у року од двије године да започну планирану производњу и запосле договорени број радника", појашњава начелник Драпић.

Након двије године, каже, ако све буде по плану, уговор ће бити продужен у складу са захтјевима инвеститора. Општина се обвезала да ће довести прикључак струје, воде и ријешити питање канализационе мреже, што су и учинили.

Начелник објашњава да су процедуре поприлично компликоване, будући да је у питању акцизна роба те да ће више информација имати када реализација идеје буде при крају.

Драпић каже да су инвеститори већ почели довозити своју опрему те да су повољни услови закупа један од начина на који Општина покушава привући улагања.

"Радимо на пољу привредног амбијента, довели смо страног инвеститора и надамо се да ће ове године доћи до отварања погона творнице за прераду дувана", каже Драпић.