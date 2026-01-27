Logo
Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

27.01.2026

15:13

Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

Америчка компанија Нике отпушта 775 радника, рекао је Ројтерсов извор упознат са ситуацијом, док се овај спортски гигант настоји повећати профит и убрзати примјену аутоматизације.

Откази ће се првенствено односити на радна мјеста у дистрибутивним центрима у савезним државама Тенеси и Мисисипи, гдје овај произвођач спортске обуће има велика складишта, навео је Ројтерсов извор.

Нике покушава повратити тржишну позицију

Нике, чије се пословање суочава с потешкоћама, покушава поново учврстити своју позицију водећег свјетског бренда спортске опреме након губитка тржишног удјела у корист конкурената. Компанија је посљедњих година прошла кроз неколико кругова отпуштања.

У августу је смањила мање од један одсто своје корпоративне радне снаге у оквиру мјера реструктурирања под водством извршног директора Елиота Хила, који је на ту функцију ступио 2024. године.

Раније је најавила да ће у фебруару 2024. године смањити број запослених за два одсто, што је значило више од 1.600 радних мјеста.

Аутоматизација и вјештачка интелигенција у фокусу

У саопштењу за Ројтерс, Нике је навео да "подузима кораке како би ојачао и поједноставио своје пословање, омогућио брже дјеловање и већи ниво дисциплине у раду".

Како је саопштено, ова мјера ће се првенствено одразити на дистрибутивне операције компаније у Сједињеним Америчким Државама.

"Никеови продајни трендови у протекле двије године били су знатно испод уобичајеног нивоа, па је врло вјероватно да је компанија изградила превелике складишне капацитете и запослила превише радника", рекао је аналитичар Морнингстара Дејвид Шварц, додавши да резови, уз брзо растуће могућности вјештачке интелигенције, нису изненађење, преноси Фена.

