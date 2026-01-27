Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац

Извор:
Добојлије Д.Ц. (57) и Н.М. (31) ухапшене су због пуцњаве у кафићу у Добоју у којој је рањен њихов суграђанин З.З.
До пуцњаве је дошло синоћ око 23 часа. Према незваничним информацијама њих тројица су заједно били у кафићу и сви су били под дејством алкохола. Тачне околности рањавања се истражују, а прве информације указују да је један од осумњичених из пиштоља испалио метак у под. Дошло је до рикошета и одбијања одређених фрагмената који су З.З. погодили у поткољеницу.
У ПУ Добој наводе да су Д.Ц. и Н.М. из Добоја ухапшени због сумње да су починили кривично дјело изазивање опште опасности.
”Полицијској станици Добој 1 у вечерњим часовима пријављено је да је у угоститељском објекту у Добоју дошло до употребе ватреног оружја, приликом чега је повријеђено једно лице. Предузимањем законом прописаних мјера и радњи, полицијски службеници су идентификовали извршиоце овог кривичног дјела и исте лишили слободе, а повријеђени је упућен у болницу ”Свети апостол Лука” у Добоју ради пружања љекарске помоћи”, саопштила је ПУ Добој.
О свему је обавјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње на документавању овог кривичног дјела.
