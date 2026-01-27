Хапшење у Сарајеву: Пет мушкараца "пало" због разбојништва

Извор:
АТВ
27.01.2026
10:54
Пет мушкараца, међу којима су два малољетника, ухапшено је због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело разбојништво на подручју сарајевске општине Нови Град.
У извршеним претресима стамбених и помоћних објеката које користе осумњичени на подручју Илиџе пронађена су два пиштоља, више метка, одјевни предмети који одговарају предметима које су користили извршиоци кривичног дјела, као и други предмети од интереса за истрагу, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.
Ријеч је о лицима чији су иницијали Џ.С. /21/, М.З. /19/, Н.Х. /19/ и два малољетника, сви из Сарајева, која су осумњичена за разбојништво почињено у сриједу, 21. јануара.
Осумњичени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.
