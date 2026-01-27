Logo
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Извор:

АТВ

27.01.2026

09:40

Коментари:

1
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор
Фото: Facebook

Предложен је једномјесечни притвор за 14 хулигана из Хрватске и БиХ који су у Тузли направили сачекушу за навијаче Црвене звезде.

"Притвор је предложен за једанаест држављана Републике Хрватске: Јосипа Кустуру (39), Ивана Беоковића (33), Томислава Кустуру (40), Алена Барунчића (22), Марка Јовановића (25), Петра Вукасовића (45), Перу Вујчића (31) из Сплита, Марина Кристиана Микелиа (24) из Трогира, Рока Калашића (22) из Пуле, Дују Пенића (30) из Плоча, Ивана Врсаловића (25) из Супетара, те три држављана Босне и Херцеговине Марка Приморца (27) из Читлука, Јосипа Сиврића (20) из Међугорја и Андреја Јокића (28) из Брчког (који има држављанство БиХ и Аустрије)", саопштено је из Тужилаштва Тузланског кантона.

Организована група

Они су осумњичени да су 24. јануара 2026. године око 22 сата у мјесту Дубраве Горње у близини Међународног аеродрома Тузла д‌јеловали као организирана група, коју су поред њих чинила и друга лица. Они су са више возила дошли на ову локацију, сачекали групу навијача ФК Црвена Звезда, за које су знали да су били на утакмици у Шведској и да ће летом из Малмеа доћи на аеродром, и када је група навијача поменутог клуба изашла из круга аеродрома, извршили су напад на њих употребљавајући физичку силу, дрвене палице, металне шипке, бакље и друге предмете, при чему су четири особе тешко тјелесно повријеђене, укључујући и једног полицијског службеника ПУ Живинице који је изашао на службену интервенцију, те је више особа лакше повријеђено.

Hapšenje, lisice

Хроника

Хапшење у БиХ, пронађено пола килограма дроге

Јаке полицијске снаге Управе полиције МУП-а ТК, из више полицијских управа, тим Специјалне јединице и Сектора криминалистичке полиције су изашли на интервенцију на мјесто догађаја, приликом чега су осумњичени лишени слободе. Уз њих је у просторије Управе полиције МУП-а ТК приведено и саслушано више од 70 особа који су били учесници овог догађаја, након чега су пуштени на слободу.

Полицијски службеници су обавили криминалистичку обраду, и уз извјештај о почињеном кривичном д‌јелу и пратеће материјалне доказе осумњичени су предати у надлежност Тужилаштва ТК.

хапшење торциде

Хроника

Погледајте како је полиција хапсила навијаче након хаоса на аеродрому: Скривали се међу кућама, у шуми и потоку

Против осумњичених је донесена наредба о провођењу истраге и испитани су у просторијама Тужилаштва.

Притвор је предложен због постојања околности које указују на опасност од бјекства, као и опасности да би боравком на слободи могли поновити, односно наставити са вршењем овог или сличних кривичних д‌јела на територији Босне и Херцеговине.

Истражне радње су у току.

