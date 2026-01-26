Logo
Погледајте како је полиција хапсила навијаче након хаоса на аеродрому: Скривали се међу кућама, у шуми и потоку

Извор:

Хајат

26.01.2026

07:32

Коментари:

2
Хапшење хулигана Торциде који су напали навијаче Црвене звезде
Фото: Printscreen/Hayat

Навијачи Хајдука, популарна "Торцида", направили су сачекушу прексиноћ на Међународном аеродрому Тузла навијачима Црвене звезде који су се враћали из Малмеа.

У сукобу су учествовале 93 особе, које су касније доведене у МУП ТК, а након тога је њих 14 ухапшено и према посљедњим информација за већину њих ће бити одређен притвор.

туча навијача тузла

Хроника

Језиво! Нови снимак хаоса из Тузле: Камере снимиле Торциду како с палицама креће на Делије

Већином је ријеч о држављанима Хрватске, махом из Далмације, који су у БиХ ушли преко ГП Каменско, а граничним полицајцима су рекли да иду на хуманитарни турнир у Жепче.

Чак 23 особе су повријеђене, међу њима и један полицајац, а од тога се 18 њих јавило на УКЦ Тузла. Мушкарац из Приједора је задржан на интензивној њези, док су остале особе пуштене.

delije

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Екипа емисије "Случајеви X" боравила је са специјалцима МУП-а ТК, који су трагали за навијачима. Како наводе, пронашли су их међу кућама, у шуми и локалном потоку.

