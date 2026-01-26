Погледајте како је полиција хапсила навијаче након хаоса на аеродрому: Скривали се међу кућама, у шуми и потоку

Извор:
Навијачи Хајдука, популарна "Торцида", направили су сачекушу прексиноћ на Међународном аеродрому Тузла навијачима Црвене звезде који су се враћали из Малмеа.
У сукобу су учествовале 93 особе, које су касније доведене у МУП ТК, а након тога је њих 14 ухапшено и према посљедњим информација за већину њих ће бити одређен притвор.
Већином је ријеч о држављанима Хрватске, махом из Далмације, који су у БиХ ушли преко ГП Каменско, а граничним полицајцима су рекли да иду на хуманитарни турнир у Жепче.
Чак 23 особе су повријеђене, међу њима и један полицајац, а од тога се 18 њих јавило на УКЦ Тузла. Мушкарац из Приједора је задржан на интензивној њези, док су остале особе пуштене.
Екипа емисије "Случајеви X" боравила је са специјалцима МУП-а ТК, који су трагали за навијачима. Како наводе, пронашли су их међу кућама, у шуми и локалном потоку.
