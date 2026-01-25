Logo
Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

25.01.2026

Велики хаос догодио се недалеко од Међународног аеродрома у Тузли протекле ноћи, када је у касним вечерњим часовима дошло до масовне туче навијача!

Како су јавили тамошњи медији, дошло је до сукоба навијача Црвене зведзде, Делија, и присталица сплитског Хајдука, Торциде.

Према наводима, Делије су се враћале са гостовања у Шведској, гдје су фудбалери Звезде славили са 1:0 против Малмеа у Лиги Европе, а Торцида им је направила "сачекушу", која се на крају претворила у озбиљан инцидент.

нападнапад на навијаче звезде тузла

Хроника

Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

Епилог свега - 23 повријеђене особе, уз чак 93 приведена лица.

Након језивог сукоба, постављају се одређена питања, а то је прије свега, откуд толики број навијача Хајдука из Слита у Тузли, као и како су тачно знали да ће, и када ће Делије допутовати из Малмеа?

Чињеница је да то нису информације које се тек тако чују, поготово не када је ријеч о организованим путовањима навијачких група, те да за то треба имати и одређени извор информација. Самим тим, једино објашњење јесте да је Торцида имала дојаву о путањи Делија, те да су то искористили за напад.

туча навијача тузла

Хроника

Приједорчанин задржан на УКЦ-у послије туче у Тузли: Има повреде главе, кичме контузију тијела

Сличну ситуацију видјели смо и у Малмеу, гдје су Делије биле на фудбалској утакмици у Лиги Европе, с обзиром на то да их је пред гостовање у Малмеу хрватска полиција "друкала" Швеђанима, што је потврдио и шеф полиције у Малмеу, Томас Розенберг.

"Ми смо дио мреже под окриљем Европола која се бави спортским питањима и одатле добијамо информације из других земаља, овде су то информације и од српске и од хрватске полиције", рекао је Розенберг након сукоба Делија и навијача Малмеа у Шведској уочи меча.

Самим тим, можемо само да нагађамо како је Торцида тачно дошла до информација о путањи Делија, али се чини да би за овакав напад, морали да имају "процуреле" информације, односно дојаву о кретању противничке групе.

(Телеграф)

напад на навијаче Звезде

Тузла

Delije

Torcida

