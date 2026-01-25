Logo
Приједорчанин задржан на УКЦ-у послије туче у Тузли: Има повреде главе, кичме контузију тијела

АТВ

25.01.2026

09:50

1
Туча навијача Торциде и Делија у Тузли
Након масовне туче навијача Торциде и Делија у Тузли због повреда у УКЦ Тузла се јавило 18 лица, од којих је једно задржано.

Пацијент је хоспитализована у Јединици интензивне терапије због повреда главе, кичме, грудног коша, руке и контузија тијела.

Према незваничним информацијама, на УКЦ-у је задржан В.С. (2000) из Приједора.

Остали пацијенти су дијагностички обрађени и збринути на Клиници за болести уха, грла и носа и хирургију главе и врата, Клиници за ортопедију и трауматологију и Клиници за неурохирургију и након указане помоћи отпуштени на кућно лијечење.

Туча навијача у близини Међународног аеродрома Тузла

У тучи која се десила синоћ у близини Међународног аеродрома Тузла учествовали су припадници навијачке групе Делије и Торцида, најватренији навијачи Црвене звезде и Хајдука из Сплита.

"Дана 24.01.2026. Године, ПС Живинице, око 21,55 сати, пријављено је да је испред улаза у међународни аеродром Дубраве, у току туче више лица. На мјесто догађаја је упућено више патрола полиције као и тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а, те и екипе СХМП ДЗ Живинице и Тузла. Наводи пријаве су потврђени, а у тучи је затечено већи број лица, за које је утврђено да се ради о навијачима Црвене Звезде из Србије и навијачима навијачке скупине Торцида из Хрватске", потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.

Повријеђен полицајац

Нагласила је да су у службеним просторијама Управе полиције МУП-а ТК задржане 93 особе, навијачи споменутих група, а предузетим радњама је утврђено да ниједан учесник у тучњави није с подручја Тузланског кантона.

"Према првим информацијама, у тучи је повријеђено 23 лица, од којих и један полицијски службеник. О догађају је упознато Кантонално тужилаштво Тузланског кантона те је у току увиђај, а све даље мјере и радње предузимати ће се према упутама дежурног тужиоца", навела је Спречић.

Навијачи

напад на навијаче Звезде

Тузла

