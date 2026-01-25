Мелони се наљутила на Трампа, одговорила након дужег чекања

Извор:
Танјуг
25.01.2026
09:18

Италијанска премијерка Ђорђа Мелони изјавила је да су коментари америчког предсједника Доналда Трампа о савезничким војницима у Авганистану, који су према његовим ријечима наводно остали подаље од првих линија фронта, "запањујући" и "неприхватљиви".
Мелони је осудила Трампову изјаву од прије неколико дана, након захтјева из опозиције да “брани част” италијанских војника, а њена изјава није у потпуности угушила критике, јер је предуго чекала прије него што је одговорила, преноси данас АНСА.
Она је подсјетила да је “након терористичких напада 11. септембра 2001. године, НАТО први и једини пут у својој историји активирао Члан 5”, на захтев Сједињених Америчких Држава, на шта је “Италија одмах одговорила, заједно са својим савезницима”, са хиљадама војника.
Мелони је нагласила да је у 20 година Италија “сносила цијену која се не може оспорити, са 53 погинула италијанска војника и више од 700 рањених”, због чега су према њеним ријечима изјаве које минимизирају допринос земаља НАТО-а неприхватљиве, такође и зато што су “Италија и Сједињене Државе повезане чврстим пријатељством” а “пријатељство захтјева поштовање”.
Бивши италијански премијер Матео Ренци је указао да изјава Мелони “долази послије 36 сати” од Трампове изјаве.
Сам Ренци претходно је позивао Мелони да “брани част” италијанских војника, као што је то учинио и други бивши премијер Ђузепе Конте, као и друге опозиционе личности.
