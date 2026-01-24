Нови снимак бруталног убиства у Минеаполису: Ево што се догодило прије него што су агенти запуцали

24.01.2026
21:56
НБА меч између Минесоте и Голден Стејта који је требало да буде одигран у суботу, отказан је због напете ситуације у Минеаполису.
Федерални агенти, који су недјељама у престоници државе Минесоте, приликом хапшења су усмртили мушкарца, због чега су избили нови велики нереди на улицама.
НБА је отуда процијенила да нема безбједносних услова да се организује утакмица.
Саопштено је да ће се меч одиграти у неком другом термину.
Мушкарац којег су у суботу ујутро у Минеаполису упуцали федерални агенти подлегао је повредама.
На новом снимку види се најмање шест маскираних агената како обарају мушкарца на тло, након чега у њега више пута пуцају. Још није познато шта је тачно претходило сукобу. Минеаполис Стар-Трибуне јавља да је мушкарац превезен у болницу, гдје је касније преминуо. Видеозапис је снимљен испред продавнице "Glam Doll Donuts", а један од запослених потврдио је да се пуцњава догодила на тој локацији.
The woman in pink at the Minneapolis shooting scene has now dropped her footage from the front facing side pic.twitter.com/YDeDNiPJxK— Tom Iconic (@TomiconicX) January 24, 2026
Локалне власти сазвале су конференцију за новинаре, на којој је директорица Одјељења за управљање ванредним ситуацијама стање у граду упоредила с међународним зонама сукоба, преносе амерички медији. Директорица одјељења Рејчел Сејер казала је да је оно чему свједочи у Минеаполису упоредиво с њеним искуствима из ратних подручја.
Сејер је навела да има искуство у међународним хуманитарним мисијама у земљама попут Јемена, Хаитија, Сирије, Ирака и Украјине, преноси НБЦ News.
- Оно што сам видјела овдје исто је оно што сам видјела и тамо: моћници насилно и намјерно тероришу људе, тјерајући их да напуштају домове како не би могли зарађивати за живот, због чега су дјеца приморана напустити школу - рекла је Сејер на конференцији за новинаре одржаној данас послијеподне.
Додала је да ће оваква дешавања имати дугорочне, генерацијске посљедице. Неколико чланова Конгреса из Минесоте осудило је најновију пуцњаву у Минеаполису, а конгресница Илхан Омар, демократа из Минесоте, написала је на мрежи X да догађај личи "на погубљење које проводе имиграционе службе".
- Апсолутно сам ужаснута и згрожена чињеницом да су федерални агенти убили још једног члана наше заједнице - поручила је Омар, додајући да пуцњава није ни изолован нити случајан инцидент.
Сенаторка Ејми Клобучар, демократа из Минесоте, позвала је на мрежи X администрацију предсједника Доналда Трампа да одмах повуче снаге ИЦЕ из Минесоте. Конгресменка Енџи Крејг, такође демократа из Минесоте, позвала је своје републиканске колеге да се огласе и реагују на актуелну ситуацију.
Градоначелник Минеаполиса Џејкоб Фреј обратио се јавности након што су агенти убили још једног становника његовог града, позвавши Американце да "устану".
- Колико још становника, колико још Американаца мора погинути или бити тешко рањено да би се ова операција окончала? Колико још живота мора бити изгубљено прије него што ова администрација схвати да политички и страначки наративи нису важнији од америчких вриједности? - упитао је Фреј.
На крају је позвао предсједника Доналда Трампа да се "понаша као лидер" и да "стави Америку на прво мјесто".
