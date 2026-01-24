Logo
Large banner

Принц се разводи након 25 година брака

24.01.2026

21:26

Коментари:

0
Принц се разводи након 25 година брака

Холандски принц Бернхард и принцеза Анет одлучили су да се разведу након 25 година брака, пренијели су данас локални медији.

"Наставићемо заједнички да бринемо о наше троје деце. Упркос томе, то је тежак корак и молимо за разумијевање и поштовање наше приватности", навео је пар.

Принц Бернхард, други син принцезе Маргрит и Питера ван Воленховена, рођак краља Вилема-Александра, вјенчао се са психолошкињом Анет 6. јула 2000. године у Паусхејзу у Утрехту, а након тога живјели су у Амстердаму, пренео је Нл тајмс.

živinice

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

Пар је примио црквени благослов два дана касније у цркви Дом, такође у Утрехту.

Бернхард и Анет немају званичне јавне улоге, навео је лист.

У јулу прошле године пар је прославио 25. годишњицу брака. Бернхард (56) је објавио фотографију себе са Анет (53) на Инстаграм сторију, уз натпис "25 година" и срце.

Године 2013, објављено је да се Бернхард лијечи од Нон-Хочкиновог лимфома, а претходно му је дијагностикована Кронова болест.

Упркос томе, он је активан у бизнису, добротворним организацијама и спорту, укључујући подухвате са некретнинама и сувласништво над тркачком стазом Зандворт.

Холандски медији преносе да Анет више неће носити титулу принцезе након развода.

Њена претходна титула, "Њено Височанство Анет, принцеза од Орање-Насауа, ван Воленховен-Секрева", била је почасна титула коју је носила као супруга принца Бернхарда.

Разводи су ријетки у холандској краљевској породици, али су се дешавали и раније, укључујући разводе принцезе Маргрит, Ирене и Кристине, подсјетио је Нл тајмс.

Подијели:

Тагови:

Брак

razvod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Демонстрације у Тирани, Албанија, 24. јануар 2026

Свијет

Лудница у Албанији: Демонстрације се отеле контроли

1 ч

1
Беба дијете

Занимљивости

Кључни знакови: Како препознати која је рука код бебе доминантна

2 ч

0
Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

Свијет

Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

2 ч

0
Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

Свијет

Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

2 ч

0

Више из рубрике

Демонстрације у Тирани, Албанија, 24. јануар 2026

Свијет

Лудница у Албанији: Демонстрације се отеле контроли

1 ч

1
Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

Свијет

Федерални агенти "вјерују" да су убили држављанина САД

2 ч

0
Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

Свијет

Јовановићима Њемачка давала помоћ, они живјели у луксузу и трговали малољетницама!

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Украјински шеф дипломатије отворено се мијеша у мађарске изборе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Нови снимак бруталног убиства у Минеаполису: Ево што се догодило прије него што су агенти запуцали

21

42

Наредни Ђоковићев противник има јаку везу са Србијом, а Ноле му је узор

21

36

Пронађена странкиња која се изгубила у Гацку, аута још нема

21

28

У Егејском мору пронађено тијело дјечака (4)

21

26

Принц се разводи након 25 година брака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner