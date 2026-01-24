Принц се разводи након 25 година брака

24.01.2026
Холандски принц Бернхард и принцеза Анет одлучили су да се разведу након 25 година брака, пренијели су данас локални медији.
"Наставићемо заједнички да бринемо о наше троје деце. Упркос томе, то је тежак корак и молимо за разумијевање и поштовање наше приватности", навео је пар.
Принц Бернхард, други син принцезе Маргрит и Питера ван Воленховена, рођак краља Вилема-Александра, вјенчао се са психолошкињом Анет 6. јула 2000. године у Паусхејзу у Утрехту, а након тога живјели су у Амстердаму, пренео је Нл тајмс.
Пар је примио црквени благослов два дана касније у цркви Дом, такође у Утрехту.
Бернхард и Анет немају званичне јавне улоге, навео је лист.
У јулу прошле године пар је прославио 25. годишњицу брака. Бернхард (56) је објавио фотографију себе са Анет (53) на Инстаграм сторију, уз натпис "25 година" и срце.
Године 2013, објављено је да се Бернхард лијечи од Нон-Хочкиновог лимфома, а претходно му је дијагностикована Кронова болест.
Упркос томе, он је активан у бизнису, добротворним организацијама и спорту, укључујући подухвате са некретнинама и сувласништво над тркачком стазом Зандворт.
Холандски медији преносе да Анет више неће носити титулу принцезе након развода.
Њена претходна титула, "Њено Височанство Анет, принцеза од Орање-Насауа, ван Воленховен-Секрева", била је почасна титула коју је носила као супруга принца Бернхарда.
Разводи су ријетки у холандској краљевској породици, али су се дешавали и раније, укључујући разводе принцезе Маргрит, Ирене и Кристине, подсјетио је Нл тајмс.
Тренутно на програму