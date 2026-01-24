Logo
Сијарто: Украјински шеф дипломатије отворено се мијеша у мађарске изборе

СРНА

24.01.2026

20:35

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оптужио је украјинског министра спољних послова Андрија Сибиху за отворено мијешање у мађарске изборе и подршку опозиционој странци Тиса.

"Украјински министар спољних послова управо је објавио да украјинска Влада учествује на мађарским изборима. Они се кандидују под именом Тиса. Министре, будите опрезни! Изгубићете много. Више него што мислите", написао је Сијарто на "Иксу".

Сибиха је раније критиковао мађарског премијера Виктора Орбана јер не подржава приступање Украјине ЕУ, оптуживши га да је "изабрао погрешну страну историје".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Гренланду: Имаћемо све што желимо

Сијарто је јуче рекао да је предсједник Украјине Владимир Зеленски почео да се мијеша у мађарску предизборну кампању како би у априлу на власт довео опозициону владу која би одобрила трансфер мађарског новца корумпираном украјинском режиму.

Петер Сијарто

Мађарска

