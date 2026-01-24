Logo
Екипа хитне помоћи погинула у нападу дрона у Херсонској области

Извор:

Танјуг

24.01.2026

18:59

Коментари:

Екипа хитне помоћи погинула у нападу дрона у Херсонској области
Фото: Прес служба гувернера Херсонске области

Три особе из екипе возила хитне помоћи погинуле су данас у нападу украјинског дрона у дијелу Херсонске области, која је под контролом руских снага, саопштио је гувернер региона Володимир Салдо.

Према његовим наводима, возило хитне помоћи било је на путу ка тешко болесном пацијенту када је нападнуто на улазу у град Гола Пристан, преносе РИА Новости.

"Сви чланови екипе хитне помоћи које је данас напао украјински дрон су погинули", написао је Салдо на Телеграму, називајући догађај "ратним злочином против човјечности".

Амбасадор Министарства спољних послова Русије Родион Мирошник рекао је да ће одговорност за напад, како је навео, сносити украјински предсједник Володимир Зеленски и његови сарадници.

Он је указао на то да се овај инцидент догодио у вријеме мировних преговора у Абу Дабију, преноси Тан‌југ.

"На ријечима, кијевски режим тежи миру, али у стварности усмјерава своје дронове на цивилно амбулантно возило, лишавајући тешко болесне људе посљедње наде, а медицинске раднике живота", навео је Мирошник.

У саопштењу се додаје да украјинске снаге свакодневно гранатирају нове и пограничне регионе, циљајући цивилну инфраструктуру, док Русија, како се наводи, изводи нападе прецизно навођеним оружјем усмјерене искључиво на војне циљеве и објекте одбрамбене индустрије.

