Огњен Амиџић поново постао отац

Извор:

Блиц

24.01.2026

18:56

Огњен Амиџић поново постао отац
Фото: Youtube screenshot/TOXIC TELEVISION

Водитељ Огњен Амиџић данас је по трећи пут постао отац. Његова супруга Мина се породила и на свијет донијела д‌јевојчицу, што је Огњену најљепши поклон за јубиларни рођендан који је недавно прославио.

Иако би мало ко повјеровао, водитељ Огњен Амиџић загазио је у 6. деценију и недавно прославио 50. рођендан.

Само неколико мјесеци након прославе рођендана, Огњену је стигао најљепши поклон- кћеркица.

Како пише Блиц, Мина се породила у једној приватној клиници и порођај је протекао у најбољем реду.

Иначе, ово је прва д‌јевојчица у њиховом дому, послије двојице синова. Једног је добио у браку са манекенком Данијелом Димитровском, а другог у браку са Мином.

"Пресрећан сам! Све је прошло у најбољем реду! Мина и беба се осјећају супер! Једва чекам да сви заједно будемо код куће", рекао је Огњен.

