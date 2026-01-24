Огњен Амиџић поново постао отац

Извор:
Блиц
24.01.2026
18:56
Водитељ Огњен Амиџић данас је по трећи пут постао отац. Његова супруга Мина се породила и на свијет донијела дјевојчицу, што је Огњену најљепши поклон за јубиларни рођендан који је недавно прославио.
Иако би мало ко повјеровао, водитељ Огњен Амиџић загазио је у 6. деценију и недавно прославио 50. рођендан.
Само неколико мјесеци након прославе рођендана, Огњену је стигао најљепши поклон- кћеркица.
Како пише Блиц, Мина се породила у једној приватној клиници и порођај је протекао у најбољем реду.
Иначе, ово је прва дјевојчица у њиховом дому, послије двојице синова. Једног је добио у браку са манекенком Данијелом Димитровском, а другог у браку са Мином.
"Пресрећан сам! Све је прошло у најбољем реду! Мина и беба се осјећају супер! Једва чекам да сви заједно будемо код куће", рекао је Огњен.
