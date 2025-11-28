Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

Извор:
Супруга водитеља Огњена Амиџића Мина Наумовић објавила је фотографије са породичног одмора са Златибора.
Жена водитеља Огњена Амиџића која је открила како јој трудноћа тешко пада, ускоро ће на свијет донијети дјевојчицу. Пред сам порођај одлучила је да се повуче из градске вреве и одмори, па је са породицом напустила Београд и упутила се на Златибор.
Мина која је у седмом мјесецу показала како изгледа у хеланкама је са пратиоцима подијелила идиличне призоре из луксузног хотела у којем бораве. Најприје је показала поглед са прозора, а затим и њежан тренутак у којем њен син Перун, у бијелом бадемантилу и са репићем на глави, лежи на кревету и ужива у породичном одмору.
Потом је објавила и кратак снимак без шминке, са маском за подочњаке, показавши како се опушта и негује у миру планине. Ни Огњен није изостао, а Мина је забиљежила и тренутак његовог одмора, док је опуштено лежао у соби.
