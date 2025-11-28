Logo
Large banner

Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

Извор:

Информер

28.11.2025

18:08

Коментари:

0
Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају
Фото: Youtube screenshot/TOXIC TELEVISION

Супруга водитеља Огњена Амиџића Мина Наумовић објавила је фотографије са породичног одмора са Златибора.

Жена водитеља Огњена Амиџића која је открила како јој трудноћа тешко пада, ускоро ће на свијет донијети дјевојчицу. Пред сам порођај одлучила је да се повуче из градске вреве и одмори, па је са породицом напустила Београд и упутила се на Златибор.

policija hrvatska (1)

Регион

Часна сестра повријеђена у нападу ножем

Мина која је у седмом мјесецу показала како изгледа у хеланкама је са пратиоцима подијелила идиличне призоре из луксузног хотела у којем бораве. Најприје је показала поглед са прозора, а затим и њежан тренутак у којем њен син Перун, у бијелом бадемантилу и са репићем на глави, лежи на кревету и ужива у породичном одмору.

Потом је објавила и кратак снимак без шминке, са маском за подочњаке, показавши како се опушта и негује у миру планине. Ни Огњен није изостао, а Мина је забиљежила и тренутак његовог одмора, док је опуштено лежао у соби.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Огњен Амиџић

Žena

Mina Naumović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељезничар без навијача у Бањалуци

Фудбал

Жељезничар без навијача у Бањалуци

18 ч

0
Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница

Хроника

Продужен притвор осумњиченима за подвођење малољетница

18 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ЧетГПТ постао најбољи пријатељ милиона: 5 ствари које може да уради умјесто вас

18 ч

0
Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут

Свијет

Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут

18 ч

0

Више из рубрике

Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Сцена

Нивес Целзијус показала нову тетоважу

22 ч

0
Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Сцена

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

22 ч

0
Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”

Сцена

Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”

22 ч

0
Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Сцена

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

11

55

Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

11

41

Орбан о украјинском сукобу: Отрежњујућа реалност садржана у америчком плану, ово су кључне тачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner