Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут

Извор:

Спутник Србија

28.11.2025

17:45

Коментари:

0
Фото: АТВ

Циљ мађарске делегације у Москви је испуњен јер је обезбијеђена енергетска безбједност Мађарске, изјавио је министар спољних послова Петер Сијарто.

- Постигли смо оно због чега смо дошли. Дошли смо да осигурамо безбједност снадбијевања енергијом Мађарске. И са задовољством могу рећи да је све у реду - написао је на друштвеним мрежама.

Орбан је добио увјеравања од предсједника Владимира Путина да ће Русија испунити своје обавезе у вези са испоруком нафте и гаса Мађарској, нагласио је мађарски министар.

Критичарима посјете мађарског премијера Виктора Орбана Русији, он поручује да Мађарска води суверену политику засновану на сопственим интересима.

Поред тога, Сијарто је изјавио да су Русија и Мађарска постигле споразум о убрзању реализације пројекта изградње нуклеарне електране ПАКШ-2.

Сијарто је такође рекао да је руска страна увјерила мађарску делегацију да ће, ако буде самита са САД, то бити у Будимпешти.

Подсјетимо, Орбан је данас био у Москви и његови разговори са Путином трајали су четири сата.

Петер Сијарто

