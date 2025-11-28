Лавров: Русија поштује став Мађарске према Украјини

28.11.2025
17:34
Коментари:0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров истакао је да Русија поштује став Мађарске по питању Украјине.
Лавров је послије састанка са Виктором Орбаном и министром спољних послова Петером Сијартом похвалио Мађарску која се снажно одупире финансирању Украјине и њеном чланству у Европској унији, преноси РТ Балкан.
- Русија поштује став Мађарске према Украјини. За разлику од европских држава које стално имају неке примједбе. Орбан своје активности не координише са Бриселом... Ми поштујемо став Мађарске као и сваке друге земље - рекао је Лавров.
Предсједник Русије Владимир Путин састао се са премијером Мађарске Виктором Орбаном, а Лавров је тај разговор оцијенио као позитиван.
- Предсједник Русије је водио разговор, ми смо помагали. Сматрам да је разговор био веома позитиван - истакао је министар спољних послова Русије.
Састанку су са руске стране присуствовали руски министар спољних послова Сергеј Лавров, потпредсједник владе Александар Новак и помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
Са мађарске стране учествовали су министар грађевинарства и саобраћаја Јанош Лазар, главни савјетник премијера Мађарске за питања националне безбједности Марсел Биро и министар спољних послова Петер Сијарто.
Најновије
Најчитаније
12
19
12
14
12
12
12
09
12
09
Тренутно на програму