Зеленски: Јермак поднио оставку

Извор:

Танјуг

28.11.2025

17:02

Зеленски: Јермак поднио оставку
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Предсједник Украјине Володимир Зеленски објавио је данас да је шеф његовог кабинета Андриј Јермак поднио оставку.

Зеленски је навео да не жели да ико поставља питања о Украјини, те да ће стога данас бити донесене неке интерне одлуке.

"Прво: Кабинет предсједника Украјине на своје чело поставиће новог човјека - шеф канцеларије, Андриј Јермак, потписао је оставку", рекао је Зеленски у свом вечерњем обраћању, преноси Интерфакс Украјина.

Зеленски је захвалио Јермаку на досадашњем раду и рекао да ће сутра обавити консултације о томе ко би могао бити нови шеф његовог кабинета, преноси Униан.

Украјинске власти за борбу против корупције извршиле су јутрос претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета украјинског предсједника Володимира Зеленског, саопштио је Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ).

Према саопштењу НАБУ на Фејсбуку, ове "истражне радње (претрес) су одобрене и спроводе се у оквиру истраге".

НАБУ и САП су 10. новембра саопштили резултате истраге о корупцији у украјинском енергетском сектору, која је названа "Мидас".

Документоване су активности високорангиране криминалне организације, чији су учесници изградили велику корупцијску шему како би утицали на стратешка предузећа државног сектора, посебно на Енергоатом.

Према истрази, неколико украјинских званичника умијешано је у систематско прање новца и незаконито богаћење, а на челу шеме био је бизнисмен Тимур Миндич, бивши пословни партнер украјинског предсједника Володимира Зеленског.

Украјинска министарка енергетике Светлана Гринчук и министар правде Герман Галушченко поднијели су оставке након што се њихово име појавило у истрази.

Володимир Зеленски

