Ајкула усмртила жену

28.11.2025
13:53
Ајкула је усмртила жену и теже повриједила мушкарца код источне обале Аустралије, саопштено је из полиције Новог Јужног Велса.
У саопштењу се наводи да је хитна помоћ позвана на плажу у заливу Крауди, који се налази око 65 километара јужно од града Порт Маквори у Новом Јужном Велсу.
Очевици су указали помоћ мушкарцу и жени, за које се сматра да су били пар, али је жена, за коју се вјерује да је имала 25 година, преминула прије доласка хитне помоћи.
Из полиције истичу да је повријеђени мушкарац, који је стар 26 година, у озбиљном, али стабилном стању, преноси АП.
Надлежни органи вјерују да се ради о пару из Швајцарске, иако њихов идентитет није званично објављен.
Плажа је затворена ради спровођења истраге.
