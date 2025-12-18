''Или је луда, или врх'': Њемица због Ненада напустила Њемачку

Извор:
Ненад је рођени Чачанин али је одрастао као Милановчанин, ту је завршио и основну школу, средњу у Крагујевцу, Музичку академију у Београду.
Видио, прошао, обишао пола свијета и упознао њу, своју Њемицу Изабелу с којом се вратио у родну Србију на своје имање.
Вратио се Ненад на своју дједовину и то захваљујући баш њој која је као из топа рекла да јој се ту свиђа и да би ту вољела да живи.
– Шта ти се ту свиђа?, упитао ју је још на почетку везе кад је први пут крочила у Србију, док су стајали поред штале на његовом имању, на шта му је рекла: “Овдје може лијепо да се дише.”
– Ова или није нормална или је врх и нема између – помислио је, вели, тада у невјерици. А онда се испоставило да је врх! Тако је све кренуло.
Данас су родитељи једног дјетета, а ускоро стиже и друго.
А угледали су се и загледали на једном крузеру на којем је Ненад свирао а она дошла на крстарење с мамом и татом. Свидјела му се, каже, чим је видио.
Није чекао, него одмах пришао, а прва реченица коју је упутио била је намијењена њеним родитељима, прије свега мајци, коју је очигледно очарао сљедећим речима:
– Једини је проблем зима, њој увијек хладно, мени увијек врућина, али кајања нема, желимо да покренемо и имање, неке животиње и желимо да имамо доста дјеце, то сигурно – каже Ненад који додаје да уживају у свом миру, а једини су им планови да буду срећни и здрави са доста дјеце.
Од конкретних планова, жеља им је да среде кућу прво, да држе овце и то им је прво на списку, а онда и краве. Ненад каже и да је човјек старог кова, као и његова фамилија која је окренута традицији и старим моралним вриједностима.
– Овде смо међу мојом фамилијом која је одгајана старински, гдје се зна шта је шта – каже Ненад.
Каже и додаје да су музичка породица, али да им је породица на првом мјесту а не музичка каријера.
– Изабели је био отворен пут у Њемачкој да буде глумица а обрела се овдје у Брусници – каже Ненад и додаје и да је то баш чудно и да није свакидашње да неко одбаци глумачку каријеру и да живи у селу Брусница.
На српском, скоро без акцента, каже да се на имању осјећа одлично, јер ту има неки мир. Први пут кад је дошла, вели, нешто је кликнуло, да јој је дошло да може да дише дубоко, а то никад прије у животу није осјетила.
На питање шта су јој рекли родитељи, смије се и каже:
– Јаој, мама ни данас није 100 одсто срећна, наравно хоће своје дијете близу себе… Али кад су били овдје први пут па видјели како живимо и да имамо времена да уживамо, да није као Њемачкој само ради, ради, ради… Радиш 40 година и онда кад имаш пензију, онда ћеш да уживаш… Али онда више ниси здрав и шта ћеш онда! А ми сједнемо у сриједу у 11 па попијемо чај а они вичу: Јаој, што је лијепо. Вољели би да смо им ближе, али шта ћеш – то ти је живот – прича она.
Каже да јој је требало двије године да се навикнем на менталитет.
– Имамо ујака ког зовемо Ујак Сутра јер је рекао доћи ћу сутра а то је било прије двије године, а тамо кажеш сутра у 4 пијемо кафу и – или дођеш или отказујеш. Е, то ми је било тешко… али нисам више нервозна због тога да се нервирам. Тако ти је овдје и шта ћеш – прича она.
Каже и да јој је на почетку било најтеже то што је она увијек имала план, прво радиш и кад урадиш све онда сједнеш и пијеш кафу, а овдје мало радиш, па пијеш кафу и тако…
– А сад сам то прихватила и сад се смијем… – наводи Изабела.
На питање како је могла да остави каријеру, каже да је то лијепо да имаш каријеру, али џабе ако немаш с ким то да подијелиш и да је џаба све ако имаш каријеру, радиш, а сам си. И то није хтјела, хтјела је породицу.
– Мени је било нормално да ја учим српски, да прихватим традицију и да то поштујем. Људи су дивни и срећни кад ја кажем каква Њемачка, мени је овдје најбоље на свијету, а они кажу: Она је сад наша!” Ненад каже и да је за њене родитеље ово све био један културни нокаут.
– Ја овдје, она тамо нешто окопава башту, и таман сам са ујаком нешто завршио и ми залегли, и направим селфи како ми уживамо а како она окопава башту и пошаљем њеној мами… – каже у шали и додаје да њени долазе, да се друже, и полако прихватају да је то кћеркина срећа јер виде да она ту истински ужива, да је здрава, да је испуњена.
– Ја сам музичар, од 2002. свирао сам по клубовима, кафићима, концерте, приватне забаве, а онда смо 2022. ријешили да оснујемо хор у Горњем Милановцу, па онда и у Чачку, Београду, Нишу, Новом Саду… Углавном се бавимо музиком и то нам је основни извор прихода, а некад одем па радим и грађевину… Идеална би била нека онлајн школа јер нам се јављају из Македоније, Босне, наше дијаспоре, а хоће да уче пјевање – каже Ненад.
– Ми смо програмирани већ двије-три генерације да је боље да се живи у граду, а да су сељаци – сељаци. То је озбиљан проблем, то увјерење да је у граду озбиљан живот. А ми смо ишли на гомилу тих радионица личног развоја а на једној смо се тек озбиљно запитали и донијели одлуку да живимо овдје. Нама је основни мотив да живимо на селу – здрава породица, то је нама вриједност, а шта је неком другом вриједност? Да има самопослугу испред куће?
– Мислим да је на селу будућност – увјерен је Ненад и то са осмијехом, пише Блиц/нпортал
